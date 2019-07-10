Насалик про підозру САП: «Не робіть мені нерви»



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Ігор Насалик сподівається, що НАБУ та САП, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над «і»

Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостійкість і витрачає на це чимало часу та коштів, - міністр

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відкидає звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в декларуванні недостовірної інформації. Про це Насалик написав ввечері 9 липня на своїй сторінці у Facebook.

«Не робіть мені нерви», як то кажуть в Одесі. Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостійкість і витрачає на це чимало часу та коштів. Чорнушні сайти цьому, звичайно, радіють, але звертаюсь до тих, хто їм платить: не дочекаєтесь! У мене чиста совість, і мені нема за що червоніти. Сподіваюся, що НАБУ та САП – теж, і вони, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над «і», – заявив міністр.

Він наголосив, що обшуку в його будинку в Козині під Києвом не було.

«Що стосується підозри НАБУ та САП щодо нібито декларування мною недостовірної інформації, то повідомляю, що ця підозра була підготовлена на основі відповідного рішення НАЗК, яке було визнано незаконним та скасоване Верховним судом України ще 10 квітня 2019 року», – заявив Насалик.

Як повідомлялося, 9 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП повідомила міністру енергетики Насалику про підозру.

Раніше повідомлялося, що 9 липня, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації.

Міністр Насалик заявив «Главкому», що за діями НАБУ проти нього стоїть біглий «олігарх»-шахрай.