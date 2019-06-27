Глава Міненерго vs менеджер «Нафтогазу»: Насалик погодився проміняти ринг на телестудію



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Главком

«Бою не буде? Ну що ж, студія - так студія!», - зазначив міністр Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик після спроб організувати бій без правил покликав керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова в ефір телеканалу «для обговорення болючих проблем української газової галузі».

Про це Насалик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Бою не буде? Ну що ж, студія - так студія!», - зазначив міністр.

Він додав, що не здивований відмовою топ-менеджера «Нафтогазу» від бою, «бо ММА – це для справжніх чоловіків, для сильних духом і тілом».

«Отже, якщо бою не буде, я готовий зустрітися з вами на публічному майданчику для обговорення болючих проблем української газової галузі. Чекаю на вас у понеділок о 19.00 на телеканалі Zik. Приходьте, буде цікаво! І корисно», - написав Насалик.

Раніше Фаворов, який після інтерв'ю міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика «Главкому» викликав міністра на боксерський поєдинок, відповів чиновнику на пропозицію того провести «бій без правил».

Фаворов повідомив, що готовий зустрітися з Насаликом «не в одному, а в двох поєдинках».

Раніше повідомлялося, що керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

Так він відреагував на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною газодобувною компанією «Укргазвидобування», що належить «Нафтогазу України».

В інтерв'ю «Главкому» Насалик, кажучи про екс-директора компанії Олега Прохоренка, заявив: «чесно кажучи, я б набив йому морду».

«На правах в.о. директора «Укргазвидобування» готовий зустрітися з вами в зручний для вас час, щоб обговорити перспективи «Укргазвидобування», нашу інвестиційну програму, чотирирічну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів / рік на родовищах, виснажених на 85%», - відповів міністру Фаворов.

Він додав, що готовий обговорити всі ці питання в офісі Насалика або ж зустрітися на рингу в Одесі. «Там заплановано мій бій в проекті «Бокс білих комірців», - написав Фаворов, припустивши, що організатори вмовлять його опонента помінятися місцями з Ігорем Насаликом.

У свою чергу Насалик прийняв пропозицію Фаворова зустрітися на боксерському рингу, запросивши того на бій без правил.