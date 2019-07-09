Міністру енергетики Насалику повідомили про підозру - САП



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Дії міністра Ігоря Насалика кваліфіковано, як подання завідомо недостовірних відомостей у декларації

Насалика звинувачують у тому, що він «забув» задекларувати $1,249 млн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, який «забув» задекларувати $1,249 млн. Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

«За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки. Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дії високопосадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»).

У пресслужбі повідомляють, що санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику в декларуванні недостовірної інформації. Вчора ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів.

Міністр Насалик заявив «Главкому», що за діями НАБУ проти нього стоїть біглий «олігарх»-шахрай.