Настоятель храму на Черкащині, якого «покарала» Московська церква, молиться за армію і допомагає теробороні

Зараз у храмі моляться за українських воїнів та майбутню перемогу України

Священник Роман Личак з Черкащини, який отримав «покарання» від російської церкви за те, що перейшов до ПЦУ та висловив незгоду з московським патріархом Кирилом, продовжує служити у храмі. Настоятель храму з парафіянами одноголосно попрощалися з церквою російського Кирила, повідомляє «5 канал».

Кажуть, що давно планували, але так і не зібрали голосування. Після вторгнення РФ вирішили розірвати зв’язок із будь-чим, що пов’язано із окупантами.

Зараз поверх ряси священника – військова куртка, а в церкві – збір провізії теробороні та армійцям. Це єдина церква на два села на Черкащині, каже настоятель отець Роман.

«У кожної людини своя совість, як мені дивитися тим людям, тим матерям, тим батькам, у яких загинули діти і на території нашої області уже ховають наших воїнів, наших захисників, наших героїв, як мовчать», – каже настоятель храму ПЦУ отець Роман.

Це перший храм на Черкащині, який перейшов до української церкви за три тижні війни.

Останньою краплею для переходу стало благословення Кирилом нападу на Україну. Про нього вже давно тут не згадують на церковних службах, але цього не можна було пробачити.

«Мені в страшному сні не можна було додуматися, що це Росія іще патріарх Кирило буде це благословляти йти на Україну, тим більше буде вбивати дітей, мирних жителів, і розумієте, це була остання капля, коли прозріли і у нас тоді багато людей сказали, що ми люди церковні, давайте будемо ми єдині, ми об'єднаємося», – зазначила парафіянка Любов Могила.

Коли сповістили про своє рішення черкаській московській єпархії, отримали геть ганебне питання.

«А що ви будете робити, коли прийдуть російські військові. Так що ви чекаєте, чи ви боїтесь чого, я за Христа не боюся постраждати, але не за Кирила. Я зараз задаю собі питання, а він віруюча людина, чи він поклав на ваги своє благолєпіє, своє становище, і воно переживало заповіді Божі, мені такий патріарх не потрібен», – наголосив отець Роман.

Зараз у храмі моляться за українських армійців та майбутню перемогу України. Тут готові допомогти всім. Після богослужінь рясу священник лишає у церкві і перетворюється на шанованого волонтера. Отець Роман відвозить їх на блокпости за потребами. А традиційно щоранку везе теробороні сніданки, які готують у шкільній їдальні. На блокпостах його чекають, а якщо запізнюється, дзвонитимуть. Тут кажуть, цьому гостю завжди раді.

«Він не тільки нашу громаду, а й на інші блокпости приїжджає, розвозить, через кожну годину. У Черкаській єпархії ПЦУ кажуть, московські церкви поки що не активізувалися до переходу. Імовірно, чекають кінця війни, щоб хитро стати на бік переможця. Але цей номер після перемоги не пройде», – зауважив тероборонівець Віктор.

Митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ підсумував: «Якщо вони зроблять поки ми в напастях цей вибір – до них є довіра, якщо це буде вибір уже після війни, коли ми отримаємо перемогу – довіри уже не буде, на мою думку. Їх уже буде судити народ наш, не церковна ієрархів, а народ наш, який стратив житло, який потрапив під мордування, втратив рідних, тому майбутнє тих, хто залишиться з Москвою вже будуть не священники вирішувати, а весь наш народ».

В Україні правоохоронці зафіксували вже кілька випадків, коли московські попи працювали на спецслужби окупантів. В українській церкві дивуються, як священники, які моляться Богу і бачать, яке горе принесла Росія Україні, можуть досі служити країні убивць.