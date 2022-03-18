Московська церква почала розправи над духовенством, що зрікається Кирила та РПЦ

Митрополит Черкаський і Канівський Церкви Московського патріархату Феодосій покарав священика, який пішов проти патріарха РПЦ Кирила

Протоієрей Роман Личак отримав покарання від Московської церкви в Україні

Указом митрополита Черкаського і Канівського Феодосія від 17 березня 2022 року заборонений у служінні клірик Черкаської єпархії Церкви Московського патріархату Роман Личак. Про це повідомляє Черкаська єпархія Церкви Московського патріархату в Україні.

Причина – порушення священної присяги, зрада Церкви, вчинення соблазну серед віруючих та примноження цим їх горя під час війни, ідеться в оприлюдненому указі.

Протоієрей Роман Личак був настоятелем Свято-Михайлівської парафії у селі Деньги, Черкаської області. Священик висловив незгоду з патріархом РПЦ Кирилом, який благословив російських військових, які пішли війною на Україну. Роман Личак перейшов з Церкви Московського патріархату до УПЦ/ПЦУ.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні.

Ще раніше патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.