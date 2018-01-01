Ніцой поянисла, чому заборона «Сватів» у 2017 році була необхідним кроком

«Ми домовилися про правила, і тепер треба їх дотримуватися»

Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой пояснила, чому вважає заборону українського серіалу «Свати» у 2017 році цілком логічною. Свої аргументи вона висловила в інтерв’ю «Главкому». «Ми стояли на Майдані за те, щоб нарешті у нас запрацювали закони. Щоб нарешті закони були



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Фото: Станіслав Груздєв Лариса Ніцой

«Ми домовилися про правила, і тепер треба їх дотримуватися»

Українська дитяча письменниця, педагог та громадська діячка Лариса Ніцой пояснила, чому вважає заборону українського серіалу «Свати» у 2017 році цілком логічною. Свої аргументи вона висловила в інтерв’ю «Главкому».

«Ми стояли на Майдані за те, щоб нарешті у нас запрацювали закони. Щоб нарешті закони були для всіх, а не діяли вибірково. Щоб ми жили за правилами, і ці правила працювали. Ми ввели таке правило: усі, хто їздить у Крим, або хто з Росії підтримує агресію в Україні, того ми; а) в країну не пускаємо, б) не рекламуємо їхню продукцію», — розпочинає здалеку Ніцой.

«Ми дотримувалися цього правила, поки це стосувалося російських акторів і російського продукту. Раптом це правило поширилося на наш продукт, бо ж «Свати» - це український фільм, просто у ньому взяв участь російський актор (Федір Добронравов – «Главком»). І тут чомусь з’явилось питання: «а чому це правило має розповсюджуватись на цей фільм? А давайте, якщо його знімав «95 квартал», то нехай це правило не працює?» Почекайте. Друзі, ми домовилися про правила, і тепер треба їх дотримуватися. Цей фільм під це правило підпадає? Підпадає! То про що ми тоді говоримо? Так, шкода; так, хочеться його дивитися; так, це український продукт. Але ж це кіно підпадає під правила! Або ми його забороняємо, або у нас знову закон діє вибірково», — пояснює діячка.

На думку Ніцой, подібну практику треба припинити. «Ну і українським митцям, режисерам буде наука: залучайте в свій продукт українських акторів і не будете попадати у таку катавасію», — резюмувала Ніцой.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лариса Ніцой: Навколо мого будинку всі магазини перейшли на українську.