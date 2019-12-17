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    Суспільство

    Очільник Луганщини розповів, чому посварився з закарпатськими депутатами

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    &nbsp;Сергій Гайдай раніше обіймав посаду голови Мукачівської райдержадміністрації - Очільник Луганщини розповів, чому посварився з закарпатськими депутатами
     Сергій Гайдай раніше обіймав посаду голови Мукачівської райдержадміністрації

    Я почав «наступати на хвости» тим, хто все життя розкрадав на Закарпатті, - Гайдай

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на попередній своїй роботі посварився з закарпатськими депутатами, бо «наступив на хвости місцевим кланам».

    Нагадаємо, Гайдай раніше обіймав посаду голови Мукачівської райдержадміністрації. Він стверджує, що «більше за нього не зробив в районі жодний інший його попередник».

    «Я почав «наступати на хвости» тим, хто розкрадав на Закарпатті все життя: митниця і контрабанда, розробка русел річок, вони од почав наступати на хвости тим, хто розкрадав у Закарпатті все життя разу всі піднялися проти мене», - розповів Гайдай.

    За словами посадовця, закарпатські депутати зі своїми звинуваченнями далі регіонального рівня не пішли, навіть до ЗМІ не звертались, крім «якихось блогів».

    «От я хотів декілька разів до суду подавати, та немає на кого», - зауважив Гайдай.

    Що ж до цілком конкретних підписантів відкритого звернення до президента, які вимагали не призначати Гайдая засупником голови Закарпатської ОДА (підписали усі голови фракцій і груп в Закарпатській облраді), то колишній голова Мукачівської РДА запевняє, що попри цей лист, президент повірив саме йому і «призначив керівником Луганської обласної адміністрації, чи не найважчої області України».

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    митниця ЗМІ контрабанда Закарпаття президент Сергій Гайдай
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