Очільник Луганщини розповів, чому посварився з закарпатськими депутатами



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Сергій Гайдай раніше обіймав посаду голови Мукачівської райдержадміністрації

Я почав «наступати на хвости» тим, хто все життя розкрадав на Закарпатті, - Гайдай

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на попередній своїй роботі посварився з закарпатськими депутатами, бо «наступив на хвости місцевим кланам».

Нагадаємо, Гайдай раніше обіймав посаду голови Мукачівської райдержадміністрації. Він стверджує, що «більше за нього не зробив в районі жодний інший його попередник».

«Я почав «наступати на хвости» тим, хто розкрадав на Закарпатті все життя: митниця і контрабанда, розробка русел річок, вони од почав наступати на хвости тим, хто розкрадав у Закарпатті все життя разу всі піднялися проти мене», - розповів Гайдай.

За словами посадовця, закарпатські депутати зі своїми звинуваченнями далі регіонального рівня не пішли, навіть до ЗМІ не звертались, крім «якихось блогів».

«От я хотів декілька разів до суду подавати, та немає на кого», - зауважив Гайдай.

Що ж до цілком конкретних підписантів відкритого звернення до президента, які вимагали не призначати Гайдая засупником голови Закарпатської ОДА (підписали усі голови фракцій і груп в Закарпатській облраді), то колишній голова Мукачівської РДА запевняє, що попри цей лист, президент повірив саме йому і «призначив керівником Луганської обласної адміністрації, чи не найважчої області України».

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