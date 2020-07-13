Одягайтеся тепліше: у вівторок синоптики прогнозують холод і дощі



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У вівторок в Україні дощитиме

14 липня в Україні буде досить прохолодно

У вівторок, 14 липня, прохолодне повітря охоплюватиме більшість території України. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18+23 градусів. На Півдні, традиційно, та на південному сході буде тепліше, комфортні +20+26 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Дощі найбільш ймовірні у вівторок на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині - там можуть бути навіть грозові зливи. На решті території України - місцями локальні дощі, місцями прояснення. Без істотних опадів лише на Півдні та Сході.

«У Києві вівторок обіцяє бути свіжим, а з огляду на вечірню та нічну температуру повітря й зовсім прохолодним. Вночі, ввечері, вранці +13+17 градусів - брррр, а вдень таке собі літо, +18+20 градусів. Істотні опади в столиці - навряд, такий собі десь невеликий дощик», - прогнозує Діденко.

Як повідомлялося, 13 липня в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.

У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).