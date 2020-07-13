Грози, град, вітер: в Україні оголошено штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники попередили про погіршення погодних умов

У понеділок, 13 липня, в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.

У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що 13 липня синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

Станом на ранок 13 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях.

Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.



