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    Події в Україні

    Грози, град, вітер: в Україні оголошено штормове попередження

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    Грози, град, вітер: в Україні оголошено штормове попередження

    Рятувальники попередили про погіршення погодних умов

    У понеділок, 13 липня, в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.

    У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Раніше повідомлялося, що 13 липня синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

    Станом на ранок 13 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях.

    Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.

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    прогноз погоди ДСНС Україна вітер дощ
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