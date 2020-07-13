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    Спека відступає: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме

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    13 липня&nbsp;в західних областях буде без опадів, на решті території короткочасний&nbsp;дощ, гроза - Спека відступає: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме
    13 липня в західних областях буде без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень близько 20°

    У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «13 липня хмарно з проясненнями. В західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°» – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

    Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.

    прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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