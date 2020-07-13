Спека відступає: синоптики розповіли, де сьогодні в Україні дощитиме



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13 липня в західних областях буде без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень близько 20°

У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують в Україні дощі. Опади не очікуються лише у західних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«13 липня хмарно з проясненнями. В західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°» – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.