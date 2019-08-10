Окупанти в Криму продовжили арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»



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Під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт

Суд ухвалив продовжити запобіжний захід до 15 листопада 2019 року

Суд в окупованому РФ Сімферополі продовжив запобіжний захід трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» до 15 листопада.

Про це в Facebook повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність».

Так, в п’ятницю відбулося судове засідання у «справі Хізб ут-Тахрір». Зазначається, що справу другої Сімферопольської групи - Якима Бекірова, Сеітвелі Сейтабдіева і Асана Яніково розглядав підконтрольний РФ Київський районний суд.

Під час засідання сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Контрольований Росією суд відхилив клопотання посилаючись на те, що підсудні є громадянами України і можуть сховатися від покарання.

Після наради суд ухвалив продовжити запобіжний захід до 15 листопада 2019 року.

Нагадаємо, 5 серпня п'ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» також продовжили арешт в окупованому Криму.