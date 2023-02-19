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Опади майже по всій країні: прогноз погоди на 19 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Опади майже по всій країні: прогноз погоди на 19 лютого
19 лютого стовпчики термометра підніматимуться до 12° тепла
фото з відкритих джерел

В залежності від конкретної області на українців чекає або дощ, або сніг, або дощ зі снігом

У неділю, 19 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Опади докучатимуть мешканцям майже всіх регіонів. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. У південній частині, західних областях та на Вінниччині очікується помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах фіксуватимуть значний сніг, на Закарпатті значний дощ; на решті території місцями невеликі опади.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви 15-20 м/с, а в Карпатах – до 25-30 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень складатиме 3-8° тепла. Ці показники актуальні для всієї країни, крім півдня та Закарпаття. У перерахованих регіонах вночі буде 1-6° тепла, вдень – 7-12° тепла.

Опади майже по всій країні: прогноз погоди на 19 лютого фото 1

У Києві та області 19 лютого буде хмарно з проясненнями.Місцями невеликий дощ. Вночі можна очікувати на дощ з мокрим снігом.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с. Подекуди пориви до 15-20 м/с.

Вночі на території області температура складатиме від 3° тепла до 2° морозу, а вдень  3-8° тепла. У Києві вночі обіцяють 0-2° тепла, а вдень стовпчик термометру підніметься до +4°.

Теги: снігопад дощ повітря вітер

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