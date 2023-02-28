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Опадів майже не очікують: прогноз погоди на 28 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Опадів майже не очікують: прогноз погоди на 28 лютого
28 лютого стовпчики термометра підніматимуться до 13° тепла
фото з відкритих джерел

Країною пануватимуть перепади нічної та денної температур

У вівторок, 28 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці пануватимуть опади, вдень в більшості областей без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади; вдень без істотних опадів.

На Прикарпатті, у центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний, 5-10 м/с. 

Температура вночі фіксуватиметься на позначці 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. Виключенням стане Закарпаття, де очікують  до 9°.

У південній частині країни вночі буде від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла

В Криму температура коливатиметься в діапазоні 9-13°.

В Карпатах вночі очікують 5-10° морозу, вдень близько 0°

Опадів майже не очікують: прогноз погоди на 28 лютого фото 1

У Києві та області 28 лютого буде хмарно, з проясненнями, але без істотних опадів.

Швидкість північно-західного вітру становитиме 5-10 м/с. 

Вночі на території області температура складатиме 1-6° морозу, а вдень  0-5° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

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