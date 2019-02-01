Оприлюднено рейтинг найефективніших губернаторів
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Юлія Світлична та Валентин Резніченко визнані найефективнішими губернаторами
Експерти «Міжнародного центру перспективних досліджень» (МЦПД) презентували рейтинг ефективності голів облдержадміністрацій в Україні.
За даними експертів, найефективнішими виявилися голова Харківської ОДА Юлія Світлична та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Необхідність у рейтингу МЦПД пояснив тим, що процес децентралізації значно збільшив фінансову і функціональну самостійність органів місцевого самоврядування. Зараз ОДА мають істотний вплив на регіони і є фактичними представниками президентської вертикалі влади на місцях. Рейтинг показує, як губернатори справляються з роботою в нових умовах фінансової самостійності.
За словами Максима Степаненка, експерта МЦПД з питань внутрішньої політики, під час оцінки діяльності голів ОДА використовувалося кілька показників.
«В основі нашої методології лежать три базових критерії оцінки: реалізація Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, виконання обласних бюджетів, комунікаційна політика та медіа-активність керівника обласної державної адміністрації. Середній бал між цими трьома показниками визначає місце керівника ОДА в нашому рейтингу», - сказав експерт.