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На Полтавщині запустили цілодобовий стрім із гнізда лелек: онлайн-трансляція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Полтавщині запустили цілодобовий стрім із гнізда лелек: онлайн-трансляція
Чорногуз Грицько кілька років тому оселився поблизу парку, проте його гніздо впало
фото: скрін із відео

Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти Київського національного університету

Науковці національного парку «Пирятинський», що на Полтавщині, ведуть цілодобове відеоспостереження за гніздом лелек. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик у Facebook.

«Чорногуз Грицько кілька років тому оселився поблизу парку. Восени, під час буревію, його гніздо не витримало. Лелеці виготовили штучну платформу і торік встановити камеру для спостереження над гніздом. Цієї весни онлайн-трансляцію відновили, тільки-но лелека повернувся з теплих країв», – пише Бруслик.

Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п’ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен.

Нагадаємо, минулого року на Київщині люди врятували лелеченят, гніздо яких впало на землю.

Теги: Полтавщина птахи

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