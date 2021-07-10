На Черкащині люди врятували лелеченят (фоторепортаж)

Троє маленьких птахів випали із гнізда через негоду у селі Михайлівка

Негода, яка минулого тижня наробила лиха у селах Канівської громади на Черкащині, завдала шкоди не лише приватним садибам, а й птахам. Так, у селі Михайлівка на землю впало гніздо із трьома лелеченятами, які ще не вміють літати. Місцеве подружжя знайшло пернатих просто у своєму квітнику, повідомляє видання «Прочерк».

Небайдужі мешканці Михайлівки та працівники комунального підприємства «Місто» змайстрували нове житло для пташенят та за допомогою автопідйомника поставили його на місце.

Операція з порятунку завершилася вдало – малих знайд вдалося повернути до батьків.

Раніше повідомлялося, що в Україні став доступним мобільний додаток, який допомагає визначити птахів за їхнім співом. Застосунок, який називається BirdNET, буде корисним і для дорослих, і для дітей.

Також у Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» виявили новий вид птахів ‒ синьга.

Також науковці міжнародного об’єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили, що птах виду грицик малий встановив новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів за 11 днів.







