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    Суспільство

    Парубій розповів, коли Рада голосуватиме за «мовний закон»

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    Підготовлений до другого читання &laquo;мовний закон&raquo; планують оприлюднити цими днями - Парубій розповів, коли Рада голосуватиме за «мовний закон»
    Підготовлений до другого читання «мовний закон» планують оприлюднити цими днями

    У законопроекті до другого читання потрібно доопрацювати 2,5 тисячі правок

    Наступного пленарного тижня Верховна рада розгляне «мовний закон» - законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, повідомляє РБК-Україна.

    За словами спікера Верховної Ради, у законопроекті потрібно доопрацювати 2,5 тисячі правок.

    «Хотів би, щоб вже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, і Верховної ради ми перейшли до розгляду закону про мову. Я впевнений, що ми зобов'язані його прийняти», - додав спікер парламенту.

    Нагадаємо, в комітеті з питань культури і духовності анонсували, що підготовлений до другого читання «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» планують оприлюднити 4-5 лютого.

    Як повідомлялося раніше, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, а його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

    Додамо, раніше Парубій заявив, що «мовний закон» невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.

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