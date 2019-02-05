Парубій розповів, коли Рада голосуватиме за «мовний закон»



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Підготовлений до другого читання «мовний закон» планують оприлюднити цими днями

У законопроекті до другого читання потрібно доопрацювати 2,5 тисячі правок

Наступного пленарного тижня Верховна рада розгляне «мовний закон» - законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, повідомляє РБК-Україна.

За словами спікера Верховної Ради, у законопроекті потрібно доопрацювати 2,5 тисячі правок.

«Хотів би, щоб вже наступного пленарного тижня, коли завершиться робота і комітету, і Верховної ради ми перейшли до розгляду закону про мову. Я впевнений, що ми зобов'язані його прийняти», - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, в комітеті з питань культури і духовності анонсували, що підготовлений до другого читання «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» планують оприлюднити 4-5 лютого.

Як повідомлялося раніше, законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, а його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

Додамо, раніше Парубій заявив, що «мовний закон» невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.