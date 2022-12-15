За скільки держава та муніципалітети купують генератори. Дані Prozorro

Постачальники продають одні й ті ж генератори по різним цінам

Вартість генераторів протягом року зросла у два-три рази

Prozorro залишається майданчиком де можна придбати генератори дешевше ніж на комерційному ринку, проте їх вартість зростає. Про це йдеться у досліджені аналітика Transparency International Ukraine Ярослава Пилипенко, опублікованого на «Главкомі».

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Аналітик вказує, що ціни варіюються залежно від типу генератора, потужності, бренду виробника та інших чинників. Наприклад, за видом палива генератори бувають бензинові, дизельні, газові та комбіновані. Бензинові – одні з найдешевших, проте в них більші витрати палива у порівнянні з дизельними. Моделі на дизелі відрізняються економним споживанням, а також можливістю тривалої безперебійної роботи, однак вони значно дорожчі.

«Найбільше придбали бензинових генераторів потужністю до 10 кВт. Такі генератори купували переважно для закладів освіти, комунальних підприємств, міських рад, ОСББ, для облаштування укриттів та пунктів незламності», – пише Пилипенко.

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Згідно з аналізом експерта, генератори потужністю понад 100 кВт здебільшого купували для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунальних послуг.

Через значний дефіцит вартість генераторів, які купували в Prozorro протягом року, зросла у два-три рази:

бензиновий генератор «Кентавр КБГ258а» потужністю 2,5 кВт у лютому в Prozorro коштував 6,4-7,8 тис. грн, а в листопаді – вже 15,9 тис. грн;

дизельний генератор Forte FGD6500E потужністю 4,5 кВт у лютому коштував 34,2 тис. грн, а в листопаді – 99,5 тис. грн;

бензиновий генератор Dnipro-M GX-70E потужністю 7,5 кВт в лютому купували за 23,9-24,9 тис. грн, тоді як у листопаді – 53,9 тис. грн.

«Крім того, вартість одного й того самого генератора може суттєво варіюватися залежно від постачальника. Наприклад, бензиновий генератор Könner&Söhneb KS10000E ФОП Барчук В. А. продавав за 72 тис. грн, а ФОП Критюк Г. М. – за 88 тис. грн. Бензиновий генератор Energen EN7500 потужністю 7,5 кВт ФОП Паньо А. С. продавав за 48,5 тис. грн, а ФОП Загура О. С. – за ціною 57 тис. грн», – підрахував аналітик Transparency International Ukraine.

Пилипенко зазначив, що ціни в Prozorro часто принаймні на декілька тисяч гривень нижчі, ніж на комерційному ринку. Так, бензиновий генератор Hyundai HY3100 потужністю 2,8 кВт у листопаді онлайн можна купити за ціною 28 тис. грн. А в Prozorro такі генератори постачали по 19,9 тис. грн. Бензинові генератори Atimax AG3500 потужністю 2,5 кВт на комерційному ринку продавали по 28,5-36 тис. грн, а на Prozorro – по 24,5 тис. грн.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна створила паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів.