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Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя

Надія Клочко
glavcom.ua
Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя
фото з відкритих джерел
Під час роботи генератор виділяє токсичний газ

Українці у гонитві за автономними джерелами електроенергії часто нехтують власною безпекою

Атаки Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України призвели до масового використання генераторів. Проте такі пристрої можна встановлювати далеко не для кожного приміщення, і порушення правил безпечного користування генераторами може призвести до трагічних наслідків.

Чому генератору не місце на балконі

Через тривалі вимкнення електроенергії у містах почастішали випадки, коли генератори встановлюють на балконах квартир. Використовувати паливні генератори у багатоповерхівках дуже небезпечно. Встановлювати їх можна тільки на відкритому повітрі, на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів. А дотриматися цих правил в умовах багатоповерхівки неможливо.

Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя фото 1

Також важливо стежити, аби на генератор не потрапила вода. Інакше він перегріється і зросте ризик виникнення пожежі, якщо його не охолодити перед заправкою паливом. Також він може вдарити струмом й травмувати людину.

Під час роботи генератор виділяє токсичний газ. Тому варто при його використанні встановити ще й детектор газу, аби не отруїтися.

Використання паливних генераторів у багатоповерхівках є дуже небезпечним
Використання паливних генераторів у багатоповерхівках є дуже небезпечним

Які генератори можна встановлювати на балконах

Установлювати на балконні квартири можна лише інверторні генератори, які є повністю закритим приладом з правильною синусоїдою. При його встановленні доведеться постійно тримати вікна балкона відчиненими, заміряти рівень токсичного газу у квартирі та обов'язково подбати про пожежну безпеку.

Ціни на такі моделі коливаються у межах 20-40 тис. грн. Замовляти їх варто завчасно, адже через великий попит їх швидко розбирають. 

Альтернативою також можуть бути акумуляторні генератори, що заряджаються від мережі. Діють за принципом павербанків. Такі коштують від 15 тис. грн.

Інверторний генератор можна встановлювати на балконі, однак є низка умов
Інверторний генератор можна встановлювати на балконі, однак є низка умов

Неналежне використання генераторів уже призвело до трагедій

29 листопада на Івано-Франківщині трагічно загинув чоловік, який використовував у будинку генератор. Причиною смерті чоловіка, ймовірно, стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні.

25 листопада у гаражі у дворі приватного будинку на Одещині медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через отруєння чадним газом від генератора.

Також сталася схожа трагедія у селі Бобриця на Київщині. Сім’я використовувала для освітлення генератор, який розташовувався прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики госпіталізували.

Також голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив про трагічний інцидент в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. За його словами, спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя фото 2
Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя фото 3

Нєбитов закликав не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем, вчасно перевіряти справність роботи газових приладів та вентиляції.

У Тернополі через генератор виникла пожежа на балконі багатоповерхівки. Власник встиг погасити вогонь, на щастя, обійшлося без жертв.

Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя фото 4

Як безпечно користуватися генераторами: рекомендації рятувальників

Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил безпеки під час використання електрогенератора:

  • купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу та дотримуйтесь інструкцій виробника;
  • генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів;
  • тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;
  • перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;
  • встановіть у приміщенні детектори чадного газу;
  • обов’язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.
Генератор на балконі: які пристрої можна ставити, а які небезпечні для життя фото 5

Нагадаємо, 8 листопада Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати податку на додану вартість та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше зазначив, що Україні сьогодні – лідерка серед держав в аспекті використання альтернативних джерел електроенергії. І хоч генератори та відновлювальні джерела намагаються використовувати на повну, вони все одно не «витягнуть» Україну з енергетичної кризи і, тим паче, не допоможуть під час блекауту.

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Теги: електроенергія

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