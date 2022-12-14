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Україна створила паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів – Шмигаль

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна створила паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів – Шмигаль
У Кремля не вийшло зруйнувати українські енергетичну систему
фото з відкритих джерел

Шмигаль переконаний, що українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються

Росія не змогла зруйнувати українські енергетичну систему та занурити країну у блекаут попри те, що за останні півтора місяця випустила більше тисячі ракет та дронів. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що Росія завдала вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі за останні півтора місяця. Шмигаль зазначив, що у Кремля не вийшло зруйнувати українські енергетичну систему, а головне стійкість українців.

Премʼєр заявив, що зараз міжнародні партнери направляють в Україну велику кількість запчастин, які допоможуть швидко відновити українську енергетичну систему.

Також Шмигаль додав, що в Україні вже створили паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

«Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам – «Главком») не зламати, ми точно пройдемо цю зиму», – додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль закликав представників французького бізнесу, які продовжують працювати у Росії, піти з російського ринку і не фінансувати російський терористичний бюджет.

Також Шмигаль розповів, що у міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції.

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Теги: Денис Шмигаль обстріл Україна енергетика війна росія

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