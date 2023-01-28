Подекуди опади та пориви вітру: прогноз погоди на 28 січня

28 січня сніг та дощ лише у південних регіонах

Погода залишається стабільною практично по всій країні

У суботу, 28 січня, в Україні збережеться морозна погода. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 10°. Вдень підніматиметься ближче до нуля. Найтепліше – в Криму та на Закарпатті. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах буде хмарно з проясненями. У південно-західній та південній частинах невеликий сніг та дощ. На півдні країни вдень (на Одещині протягом доби) очікуються помірні опади. На решті території – без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у східних областях – східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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Вночі у східних областях температура становитиме до -10°. На решті території буде 2-7° морозу.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла. В Криму та на Закарпатті очікується до +6°.



У Києві та області 28 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура буде 2-7° морозу, а вдень від -2° до +3°. У Києві вночі обіцяють 4-6° морозу, а вдень буде близько від 0° до +2°.