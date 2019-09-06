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    Суспільство

    Поїзд Київ - Івано-Франківськ буде курсувати аж до Чернівців

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    Поїзд Київ - Івано-Франківськ буде курсувати аж до Чернівців

    Поїздом можна дістатися до Львова, Івано-Франківська та Коломиї

    «Укрзалізниця» з вересня подовжила маршрут поїзда-трансформера № 7 Київ — Івано-Франківськ до Чернівців, щоб створити зручне сполучення столиці з західними кордонами країни.

    Склад поїзда був збільшений з 10 до 18 вагонів, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Поїзд № 7 Київ — Чернівці відправляється з Києва о 22:22 та прибуває до Чернівців о 10:27. У зворотному напрямку відправлення о 20:58 та прибуття до Києва о 09:07.

    Час у дорозі становить 12 годин 5 хвилин. Також цим поїздом можна дістатися до Львова, Івано-Франківська та Коломиї.

    «До складу поїзда включені купейні вагони, осучаснені капітально-відновлювальним ремонтом. Вагони обладнані системами кондиціонування повітря, вакуумними туалетами, у кожному купе встановлені розетки», - додали в «Укрзалізниці».

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