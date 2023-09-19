Покровська батьківська субота: дата, традиції та заборони
Цьогоріч Покровська батьківська субота буде 30 вересня
Покровська батьківська субота – один із поминальних днів у році, який традиційно відзначається напередодні Покрови. У цей день у храмах служать особливу службу й традиційно моляться за душі близьких, які померли, насамперед покійних батьків.
З переходом Православної церкви України на Новоюліанський календар дати неперехідних свят зсунулися на 13 днів раніше. Покрову 2023 тепер відзначають 1 жовтня у неділю. Покровська батьківська субота буде напередодні – 30 вересня.
Традиції на Покровську батьківську суботу
Традиційно на Покровську суботу зранку йдуть до храму на поминальну службу – ставлять свічки за упокій, подають записки про поминання. Несуть у храм і панахиду – хліб, випічку, овочі, фрукти.
Після церковної служби йдуть на кладовище, відвідують могили померлих та прибирають.
На Покровську суботу збираються за столом для поминальної трапези. За звичаєм подають кутю – головну ритуальну страву, додаючи в неї родзинки, мак і мед.
Що не можна робити в поминальну суботу
У цей день забороняється:
- Замовляти панахиду за самогубцями;
- Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь;
- Галасувати на кладовищах;
- Погано відгукуватися про покійних;
- Лаятися, лихословити, сваритися з близькими, бажати зла;
- Займатися важкою фізичною працею;
- Не можна відмовляти в милостині та допомозі.
Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар. Буде зміщено низку свят:
- Різдво – 25 грудня (раніше 7 січня);
- Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
- Хрещення – 6 січня (раніше 19 січня);
- Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня);
- Благовіщення – 25 березня (раніше 7 квітня);
- День святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня).
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