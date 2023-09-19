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Покровська батьківська субота: дата, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Покровська батьківська субота: дата, традиції та заборони
Покрова 2023 припадає на 1 жовтня, а Покровська батьківська субота буде напередодні – 30 вересня
фото з відкритих джерел

Цьогоріч Покровська батьківська субота буде 30 вересня

Покровська батьківська субота – один із поминальних днів у році, який традиційно відзначається напередодні Покрови. У цей день у храмах служать особливу службу й традиційно моляться за душі близьких, які померли, насамперед покійних батьків.

З переходом Православної церкви України на Новоюліанський календар дати неперехідних свят зсунулися на 13 днів раніше. Покрову 2023 тепер відзначають 1 жовтня у неділю. Покровська батьківська субота буде напередодні – 30 вересня.

Традиції на Покровську батьківську суботу

Традиційно на Покровську суботу зранку йдуть до храму на поминальну службу – ставлять свічки за упокій, подають записки про поминання. Несуть у храм і панахиду – хліб, випічку, овочі, фрукти.

Після церковної служби йдуть на кладовище, відвідують могили померлих та прибирають.

На Покровську суботу збираються за столом для поминальної трапези. За звичаєм подають кутю – головну ритуальну страву, додаючи в неї родзинки, мак і мед.

Що не можна робити в поминальну суботу

У цей день забороняється:

  • Замовляти панахиду за самогубцями;
  • Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь;
  • Галасувати на кладовищах;
  • Погано відгукуватися про покійних;
  • Лаятися, лихословити, сваритися з близькими, бажати зла;
  • Займатися важкою фізичною працею;
  • Не можна відмовляти в милостині та допомозі.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар. Буде зміщено низку свят:

  • Різдво – 25 грудня (раніше 7 січня);
  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
  • Хрещення – 6 січня (раніше 19 січня);
  • Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня);
  • Благовіщення – 25 березня (раніше 7 квітня);
  • День святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня).
Теги: церква свята традиції поминальні дні кладовище

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