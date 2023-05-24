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Церковні свята будемо відзначати по-новому (повний список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Церковні свята будемо відзначати по-новому (повний список)
Майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть приблизно на два тижні раніше
фото з відкритих джерел

З 1 вересня православні українці відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня

Православна церква України на Архиєрейському соборі в Києві 24 травня ухвалила перехід на новий Новоюліанський календар, який почне діяти уже з 1 вересня. Остаточне рішення має затвердити Помісний собор 27 липня.

Натомість очікується, що з 1 вересня православні українці відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Також буде зміщено низку інших свят:

  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
  • Хрещення – 6 січня (раніше 19 січня);
  • Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня);
  • Благовіщення – 25 березня (раніше 7 квітня);
  • День святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня).

Детальніше в списку:

Коли православні українці святкуватимуть релігійні свята?
Коли православні українці святкуватимуть релігійні свята?

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше стало відомо, що з 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят. Відтак майже всі звичні для українців церковні свята наставатимуть майже на два тижні раніше за новим стилем, самі ж дати свят є незмінними і такими ж за старим стилем, котрий відстає на тринадцять днів від нового.

До слова, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні також переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

 

 

Теги: Українська православна церква українці свято

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