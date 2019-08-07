Політв'язню Панову не надають в російській колонії медичної допомоги - брат



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Бранець Кремля Євген Панов Фото: Ігор Котелянець

Зі здоров'ям у Панова проблеми ті самі (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки що ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали, заявив брат політв'язня

Сьогодні минає три роки від затримання в Криму фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова, який перебуває в російській колонії №6 в Омську.

Про це написав його брат Ігор Котелянець у Facebook.

«Сьогодні скалічений тортурами Євген Панов вже не тішить ілюзій щодо спроможності української влади добитися звільнення політв'язнів, але й не знімає відповідальності з держави за боротьбу», - заявив Котелянець.

Він зазначив, що зір Євген «залишив у Криму та на етапі». Українському в'язню Кремля передали у колонію окуляри, тож тепер він зможе читати.

«Вдалося передати книгу «Майстер і Маргарита» Булгакова, збірник Бориса Олійника йому не віддають, бо українською. Знаємо, що хтось з Києва надсилав Жені посилку з книгами. Їх не передали, бо ліміт, відправили назад. Щоб такого не траплялося, краще не пересилайте самі, запитайте у родичів. А якщо надсилаєте, бандероль з книгою не має бути важчою за 2 кг. Тоді може й пропустять», - уточнив брат Панова.

Він поінформував, що завдяки наполегливості адвоката Віри Гончарової змінили графік годування в колонії.

«Раніше обід був о 10.00, а вечеря - в обід. Зараз їдять в нормальний час», - додав він.

Ігор Котелянець передав привіти і подяку від Євгена за листи.

«Зі здоров'ям проблеми ті самі (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки що ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали. Взагалі тяжко з ним розмовляти, він впертий, не хоче скаржитися ні на що. Каже, що є продуктові передачі і він вже з того щасливий», - підсумував брат ув'язненого.

Раніше брат Панова повідомив, що політв’язень схуд у колонії.