«Диверсант» Панов у російській колонії потребує медичної допомоги



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Євген Панов дуже сильно схуд у в'язниці РФ

Політв'язень відмовився від робіт у російській в колонії

Засуджений у Криму фігурант «справи «українських диверсантів» Євген Панов, який перебуває в російській колонії №6 в Омську, потребує медичної допомоги. Про це у Facebook написав його брат Євген Котелянець після візиту адвоката Віри Гончарової в колонію до Панова.

«Потребує лікарів. Потрібен стоматолог – згнив передній зуб. Потрібен офтальмолог, окуліст і невролог. Коли бачить яскраве світло – дуже болить голова. І взагалі, дуже впав зір. Допомога не надають. Прошу Людмилу Денісову (уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – ред) направити відповідний запит уповноваженому з прав людини в Москві, вимагати надання медичної допомоги», – написав Котелянець.

Він зазначив, що Панов схуд у колонії, і опублікував фото брата.

За словами Котелянця, Євген Панов відмовився від робіт у російській в колонії.

«Робити внесок в економіку Російської Федерації не збирається. Співробітники колонії змушують ходити всіх стройовим кроком, але це він теж не виконує. Великих репресій і тиску (крім ненадання медичної допомоги), говорить, немає. Всі знають, хто він, яка увага до нього прикута, і з цієї причини не хочуть мати проблем... Приходило до нього ФСБ, навішали локшини, що всі ув'язнені зобов'язані проходити поліграф. Посадили, почали ставити питання про політику, після яких Женя відмовився від спілкування, встав і вийшов. Недоспецагенти не стали примушувати, вибігли. Знаючи, що незаконно», – написав Котелянець.

Він додав, що на зустріч із підзахисним адвокат Віра Гончарова привезла Панову роздруковані привітання користувачів соцмереж з його Днем народження.

«Через скло будки, але він прочитав всі 40 аркушів роздрукованих Fb-поздоровлень, які ви залишали під вітальним постом у Женін День народження. У листах раніше він часто вживав це «Якщо мене хтось ще пам'ятає». Сотні ваших поздоровлень і побажань, думаю, надовго зняли це питання, він був дійсно дуже радий такій масовій увазі», – зазначив Котелянець.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.