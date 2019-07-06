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    Суспільство

    Полторак призначив нового керівника оперативного командування «Південь»

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    Ігор Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України - Полторак призначив нового керівника оперативного командування «Південь»
    Ігор Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України

    Керівником оперативного командування «Південь» став генерал-майор Ігор Палагнюк

    Міністр оборони Степан Полторак представив нового командувача оперативного командування «Південь» генерал-майора Ігоря Палагнюка. 

    Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

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    «Упевнений, що генерал-майору Ігорю Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш здатним і підготовленим», – зазначив Полторак.

    Міністр підкреслив, що Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України.

    Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада України не підтримала звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та очільника Міноборони Степана Полторака.

     

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