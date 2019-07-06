Полторак призначив нового керівника оперативного командування «Південь»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України

Керівником оперативного командування «Південь» став генерал-майор Ігор Палагнюк

Міністр оборони Степан Полторак представив нового командувача оперативного командування «Південь» генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

«Упевнений, що генерал-майору Ігорю Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш здатним і підготовленим», – зазначив Полторак.

Міністр підкреслив, що Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада України не підтримала звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та очільника Міноборони Степана Полторака.