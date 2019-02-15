Понад 34,5 млн виборців зможуть проголосувати на президентських виборах



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Захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший у порівнянні з 2014 роком

Близько чотирьох мільйонів виборців були зняті з реєстрації через недієздатність, смерть або переїзд

Понад 34,5 млн громадян зможуть взяти участь у голосуванні під час президентських виборів 31 березня 2019 року. Про це повідомив керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

«Щодо тих виборців, які є виборцями, мають виборчу адресу – 34 544 993», - зазначив Стельмах.

За його словами, наразі, за даними Державного реєстру виборців, є записи щодо 38 714 322 виборців, однак з них близько 3,1 млн записів про померлих (вони зберігаються протягом 5 років), 27,6 тис. записів про осіб без громадянства, 35,9 тис. – про недієздатних, іще 996 750 осіб мають відмітку «вибув» у паспорті. Таким чином, лише 34 544 993 виборців зможуть проголосувати відповідно до своєї виборчої адреси.

Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.