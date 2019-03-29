Посли США і ЄС: За день до першого туру виборів ми не знаємо, хто пройде до другого туру – це сила демократії



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В Україні - справжні вибори змагальної природи, чого ми не бачимо в багатьох країнах цього регіону, - представник ЄС

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович і глава представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважають невизначеність на виборах президента свідченням демократії. Про це дипломати заявили на зустрічі зі спостерігачами місії Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), повідомляють Українські новини.

«І що відрізняє Україну від деяких її сусідів, це що за день до першого туру ми досі не знаємо, хто пройде до другого туру. Це сила демократії, коли результат не вирішений», - сказала Йованович.

Аналогічну точку зору висловив і Х’юг Мінгареллі.

«Я хочу наголосити, що у нас справжні вибори змагальної природи. І ми не бачимо цього в багатьох країнах цього регіону», - зазначив представник ЄС.

Він наголосив, що місцеві вибори в Україні з 2014 року відбувалися відповідно до світових стандартів.