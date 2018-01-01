Правовий статус Чийгоза й Умерова в Росії досі не визначено – адвокат

Для того, щоб Чийгозу та Умерову можна було безпечно їхати до Криму, необхідно встановити їхній правовий статус

Правовий статус заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова на території Росії не зрозумілий, оскільки документи про їхнє помилування залишаються засекреченими. В анексованому Росією Криму звільнені можуть бути піддані переслідуванню, заявив у коментарі «Крим.Реалії» адвокат



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Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров

Для того, щоб Чийгозу та Умерову можна було безпечно їхати до Криму, необхідно встановити їхній правовий статус

Правовий статус заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова на території Росії не зрозумілий, оскільки документи про їхнє помилування залишаються засекреченими.

В анексованому Росією Криму звільнені можуть бути піддані переслідуванню, заявив у коментарі «Крим.Реалії» адвокат Микола Полозов.

«Щоб їхати до Криму, необхідно встановити правовий статус. До з'ясування цих обставин поїздка до Криму може бути пов'язана з певними небезпеками. Їх (Чийгоза, Умерова – ред.) можуть піддати кримінальному переслідуванню, ми ж не знаємо, що написано в цих указах. Тут необхідно провести юридичну підготовку, цим ми й займаємося», – вказав адвокат.

Як повідомив адвокат, Тверський районний суд Москви не прийняв до розгляду два адміністративні позови від Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Суть позовів стосувалася відмови Кремля надати інформацію про укази щодо помилування.

Нагадаємо, російська влада 25 жовтня 2017 року звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Як повідомлялося, Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.