Представник Москви у перемовинах щодо Донбасу заявив про свій вихід з переговорів



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Дмитро Козак заявив, що переговори політичних радників лідерів «нормандської четвірки» з питання статусу Донбасу не привели до прориву через позицію Києва

Робота радників голів держав нормандського формату неефективна - Козак

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Про це повідомляють росЗМІ.

Представник Москви заявив, що робота радників голів держав нормандського формату неефективна. Він назвав переговори в такому форматі «безглуздими».

За словами Козака, нещодавня угода про припинення вогню в Донбасі приймалося без участі Франції і Німеччини, цілком ґрунтуючись на пропозиціях Москви.

Крім того, Козак розкритикував проект документа в рамках нормандської четвірки, оскільки спроби наповнити його змістом «не зустрічав жодного ентузіазму в інших учасників формату».

«Це наводить на думку про припинення безглуздих переговорів радників №4. Експеримент можна продовжити, але вже без Росії. З усією відповідальністю запевняю, що я не маю наміру далі брати участь в цьому безкінечному «спектаклі» з відвертою імітацією бурхливої діяльності з врегулювання», - написав він.

Козак запропонував обмежити роботу помічників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції виключно технічним супроводом зустрічей глав держав. Узгодження ж питань, якими зараз займаються радники, він запропонував передати міністрам закордонних справ нормандської четвірки.

Раніше Козак заявив, що переговори політичних радників лідерів «нормандської четвірки» з питання статусу Донбасу не привели до прориву через позицію Києва.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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