Пригоди Зеленського в Маріуполі. Президент вскочив у фонтан (ВІДЕО)
Президент у Маріуполі
Зеленський вирішив рятуватися від спеки у фонтані
Президент Володимир Зеленський у Маріуполі вирішив охолодитися у фонтані. Відео про те, як Зеленський вскочив у водограй виклали на YouTube.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 червня, Зеленський поїхав до Маріуполя з робочою поїздкою.
Також Зеленський у Маріуполі відкрив Центр розмінування ДСНС.
Нагадаємо, Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото).