Пригоди Зеленського в Маріуполі. Президент вскочив у фонтан (ВІДЕО)



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Президент у Маріуполі

Зеленський вирішив рятуватися від спеки у фонтані

Президент Володимир Зеленський у Маріуполі вирішив охолодитися у фонтані. Відео про те, як Зеленський вскочив у водограй виклали на YouTube.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 червня, Зеленський поїхав до Маріуполя з робочою поїздкою.

Також Зеленський у Маріуполі відкрив Центр розмінування ДСНС.

Нагадаємо, Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото).