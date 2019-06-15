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    Суспільство

    Пригоди Зеленського в Маріуполі. Президент вскочив у фонтан (ВІДЕО)

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    Президент у Маріуполі - Пригоди Зеленського в Маріуполі. Президент вскочив у фонтан (ВІДЕО)
    Президент у Маріуполі

    Зеленський вирішив рятуватися від спеки у фонтані

    Президент Володимир Зеленський у Маріуполі вирішив охолодитися у фонтані. Відео про те, як Зеленський вскочив у водограй виклали на YouTube.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 червня, Зеленський поїхав до Маріуполя з робочою поїздкою.

    Також Зеленський у Маріуполі відкрив Центр розмінування ДСНС.

    Нагадаємо, Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото).

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