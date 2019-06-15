  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)

    • Розсилка
    На заводі Зеленський ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема, з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4 - Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)
    На заводі Зеленський ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема, з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4

    Президент заявив, що підписання контракту з французами є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну

    Президент Володимир Зеленський відвідав завод ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», що належить олігарху Рінату Ахметову. Там відбулося підписання інвестиційного контракту між «Метінвест Холдинг» та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зазначається, що участь у церемонії взяли президент України Володимир Зеленський і Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон,

    Читайте також

    Зеленський заявив, що підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.

    Як зазначається, угоду про будівництво комплексу повітророзподільної установки підписали генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та віце-президент Air Liquide Ласад Джовані.

    Документ передбачає надання $25 млн США. Це перша частина великого проекту, що максимально підвищить енергоефективність і зменшить викиди на підприємстві.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)
    Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)
    Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)

    Загальна вартість проекту становить 78,3 млн дол. США. Під час його впровадження буде створено 1 тис. робочих місць.

    У пресслужбі Зеленського також поінформували, що він ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема, з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4. Агрегат зведено в рекордні терміни – всього за два роки. Машина відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології.

    Як повідомлялося, Зеленський поїхав до Маріуполя.

    Читайте також
    США Франція будівництво завод машини посол Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ