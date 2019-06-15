Зеленський у касці. Президент відвідав завод Ахметова (фото)



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На заводі Зеленський ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема, з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4

Президент заявив, що підписання контракту з французами є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну

Президент Володимир Зеленський відвідав завод ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», що належить олігарху Рінату Ахметову. Там відбулося підписання інвестиційного контракту між «Метінвест Холдинг» та Air Liquide щодо будівництва комплексу повітророзподільної установки. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що участь у церемонії взяли президент України Володимир Зеленський і Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон,

Зеленський заявив, що підписання контракту є важливим сигналом для інвесторів, які вкладатимуть в Україну.

Як зазначається, угоду про будівництво комплексу повітророзподільної установки підписали генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та віце-президент Air Liquide Ласад Джовані.

Документ передбачає надання $25 млн США. Це перша частина великого проекту, що максимально підвищить енергоефективність і зменшить викиди на підприємстві.

Загальна вартість проекту становить 78,3 млн дол. США. Під час його впровадження буде створено 1 тис. робочих місць.

У пресслужбі Зеленського також поінформували, що він ознайомився з обладнанням підприємства, зокрема, з роботою машини безперервного лиття заготовок № 4. Агрегат зведено в рекордні терміни – всього за два роки. Машина відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології.

Як повідомлялося, Зеленський поїхав до Маріуполя.