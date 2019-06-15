Зеленський поїхав до Маріуполя



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Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з молоддю та представниками бізнесу

Президент запевнив жителів міста, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу

Президент Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою до Маріуполя. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з молоддю та представниками бізнесу. Також він переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста.

Президент зауважив, що малий і середній бізнес – це «кров для організму країни».

«Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати», – сказав він.

Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

«Головна мета – проекту «держава у смартфоні», щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками», – підкреслив він.

Окремо Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.

«Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами», – резюмував він.