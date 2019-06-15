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    Суспільство

    Зеленський поїхав до Маріуполя

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    Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з молоддю та представниками бізнесу - Зеленський поїхав до Маріуполя
    Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з молоддю та представниками бізнесу

    Президент запевнив жителів міста, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу

    Президент Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою до Маріуполя. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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    Зазначається, що Зеленський відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з молоддю та представниками бізнесу. Також він переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста.

    Президент зауважив, що малий і середній бізнес – це «кров для організму країни».

    «Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати», – сказав він.

    Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

    «Головна мета – проекту «держава у смартфоні», щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками», – підкреслив він.

    Окремо Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.

    «Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами», – резюмував він.

     

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