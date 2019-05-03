Проросійська «лінійка» у київській школі. Директорка заявила про автономію ще два роки тому (документ)



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«Помните. Утрите слезы. Будьте достойны!» - закликала Бережна маленьких учнів в Києві

Директор школи не приховувала, що дозволила скандальній проросійській активістці провести поминальний «урок» для учнів

Директор київської школи №49 Алла Сулейманова підтвердила, що «урок» проросійської активістки Олени Бережної проходив в цьому навчальному закладі. Про це говориться в пояснювальній записці Сулейманової на ім’я керівника Департаменту освіти і науки КМДА, датованій ще 2017 роком.

Нагадаємо, представниця Всеукраїнського товариства «Сила добра» Олена Бережна, оприлюднила відео, на якому вона проводить лінійку і розповідає школярам про згорілих 2 травня 2014 року в Будинку профспілок в Одесі. Втрадиціях піонерських традицій СРСР наполегливо закликала дітей пам’ятати про цю трагедію та плакати. «Я хочу, щоб ви пам'ятали про ті події, які відбулися 2 травня. Пам'ятайте і плачте про тих, хто вже не прийде ніколи. Пам'ятайте, утріть сльози. Будьте гідні», - звернулась вона. У відповідь діти, яким дали в руки чорні кульки, відповіли: «Будемо гідні!».

У офіційній відповіді директорка школи, яка допустила таку «лінійку», зазначає, що захід відбувся два роки тому.

«Захід щодо підтримки родин, чиї рідні загинули в Одесі 2 травня 2014 року, який відбувся 02 травня 2017 року. Такі акції на той час відбувалися по всій Україні», - пояснила директорка школи, чому погодилась на виступ Бережної. Сьогодні Алла Сулейманова в коментарі виданню 048.ua не визнавала, що це відео знімалося в їх школі. Вона тільки зазначила, що в цьому і минулому році такого заходу не було.

Також Сулейманова зазначає, що вона не була ініціатором «уроку» проросійської активістки.

«Захід був проведений за ініціативою матері учня школи … за підтримки батьків закладу», - говориться в пояснювальній записці.

При цьому директорка нагадала, що заклад «має право на організаційну автономію».

Слід зазначити, що Бережна на зустрічі з дітьми згадувала тільки жертв, які загинули в Будинку профспілок (т.зв. «куликовці»). Про загиблих проукраїнських активістів на вул. Грецькій вона зовсім не згадує.

Захід відбувався російською мовою, на спортивному майданчику школи №49 (спеціалізована школа з поглибленим вивченням французької мови).

Нагадаємо, 9 травня 2018 року під час акції «Безсмертний полк» у столиці поліція затримала Олену Бережну, яка причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку.

А в листопаді минулого року СБУ змушена була виламувати двері в квартиру Бережної, щоб провести там обшук в рамках кримінальної справи за статтею 110 КК України (заклики до порушення територіальної цілісності України).

Олена Бережна - мати загиблого депутата Ірини Бережної. Створила Інститут правової політики імені Ірини Бережної.