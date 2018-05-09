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    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото

    Олена Бережна пручалась спробам поліції помістити її в автівку
    Поліція у Києві затримала Олену Бережну, матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Це сталося під час акції «Безсмертний полк» у столиці. На ексклюзивних фотографіях «Главкому» видно, що жінка, яка не приховує свої проросійські погляди, причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську
    • Сьогодні, 10:52
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    Олена Бережна пручалась спробам поліції помістити її в автівку

    Поліція у Києві затримала Олену Бережну, матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Це сталося під час акції «Безсмертний полк» у столиці.

    На ексклюзивних фотографіях «Главкому» видно, що жінка, яка не приховує свої проросійські погляди, причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку, які використовують, зокрема, підрозділи російсько-терористичних військ на Донбасі. Під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.

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    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото
    Поліція затримала матір загиблої депутатки Бережної: ексклюзивні фото

    Нагадаємо, Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні.  Зокрема, вона заявляє про «терор російськомовного населення» в Україні. Її донька Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року в дорожньо-транспортній пригоді на узбережжі Адріатичного моря. Ірина Бережна була українським політиком, народнимй депутатом України VI і VII скликань, членом Партії регіонів.

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