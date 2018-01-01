Протестувальники пішли з двох пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Ще два пункти пропуску залишаються заблокованими, один – у Львівській області, один – на Волині

Протестувальники завершили акції протесту на двох пунктах пропусках на кордоні із Польщею. Зокрема, як інформує Державна фіскальна служба, станом на 13.00 годину завершилась протестна акція перед пунктом пропуску «Шегині – Медика». Рух транспортних засобів на цьому пункті пропуску повністю відновлено, пункт працює у штатному



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Пункт пропуску Ягодин

Ще два пункти пропуску залишаються заблокованими, один – у Львівській області, один – на Волині

Протестувальники завершили акції протесту на двох пунктах пропусках на кордоні із Польщею. Зокрема, як інформує Державна фіскальна служба, станом на 13.00 годину завершилась протестна акція перед пунктом пропуску «Шегині – Медика».

Рух транспортних засобів на цьому пункті пропуску повністю відновлено, пункт працює у штатному режимі.

Крім того, протестувальники розблокували рух на дорозі в селі Наконечне, що веде на пропускний пункт Краківець. Акція завершилася, люди розійшлися, проїзд нормальний, повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За даними, ДФС станом на 13 годину протестна акція ще триває перед пунктом пропуску «Рава-Руська Гребенне» .

Нагадаємо, у Львівській області кілька десятків протестувальників блокували пункти пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині на українсько-польському кордоні. Крім того, люди перекрили дорогу до митного пункту «Ягодин» на Волині.

Раніше, 10 січня, зранку були перекриті дороги до «Шегині – Медика», «Рава – Руська-Гребенне» та «Краковець –Корчова» у с.Роснівка (близько 10 км до пункту пропуску) Львівської митниці ДФС. Мітингувальники (близько 130 осіб) невдоволені змінами щодо оподаткування товарів, що ввозяться фізичними особами на митну територію України у ручній поклажі.

1 січня набули чинності зміни правил безмитного ввезення товарів. Відтепер безмитне ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмежується сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.