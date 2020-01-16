Рада ухвалила закон про середню освіту



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Законом визначається, що мовою навчання в школах є державна мова

За закон проголосували 327 депутатів

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про повну загальну середню освіту» (законопроєкт №0901).

За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів.

Зокрема, законом визначається, що мовою навчання в школах є державна мова, а також врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Передбачено, що наповнюваність класів у державних та комунальних школах не може становити менше 5 учнів. Для класів початкової школи гранична наповнюваність має становити 24 учні, для базової та профільної школи - 30 учнів.

Законом вводиться поняття «індивідуальна освітня траєкторія» учня, яка реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

Згідно з законом норма педагогічної діяльності вчителя на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень.

Закріплюються доплати: за класне класне керівництво у 1-11 (12) класах - 20-25% до тарифної ставки; перевірка навчальних робіт учнів - 10-20%; завідування майстернями, кабінетами інформатики - 15-20%; кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%; структурними підрозділами закладів освіти – 25%.

За завідуваннями навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками доплата становитиме 10-15%; бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15%; за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20%; обслуговування комп’ютерної техніки - 10-15%; проведення позакласної роботи з учнями – 10-40%.

Інші види доплат можуть встановлюватися засновником навчального закладу.

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15-30% посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30%.

Розміри тарифних ставок педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти встановлюються Кабінетом міністрів.

Законом визначено типи закладів спеціалізованої освіти: мистецький ліцей; спортивний ліцей; військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою; науковий ліцей - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та\або профільної середньої освіти наукового профілю; професійний коледж (коледж) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю; мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.