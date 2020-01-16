Рада сьогодні розгляне введення подвійного громадянства
Парламент також розгляне законопроєкти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України
Верховна Рада сьогодні розгляне законопроєкти про подвійне громадянство та легалізація грального бізнесу. Про це йдеться у порядку денному Ради.
Також нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу, а також про внесення змін до держбюджету 2020.
Парламентарі проголосують за включення до порядку денного законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.
Також Рада розгляне законопроєкти про фінансовий лізинг, про розвідку, про діяльність Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомлялося, Кулеба наголосив, що Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.
Раніше Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.