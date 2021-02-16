Рівень антисемітизму в Україні не змінився – ОЄОУ

Об'єднана єврейська община України задоволена правоохоронцями, які охочіше реєструють кримінальні правопорушення з випадків антисемітизму

Об'єднана єврейська община України опублікувала звіт «Антисемітизм в Україні – 2020», в якому описала 49 випадків антисемітизму за минулий рік.

Враховуючи те, що загальна кількість випадків антисемітизму у 2020 році незначна, зниження їхньої кількості у порівнянні з 2019 роком на 12% (-5) вважається похибкою.

Отже, Об'єднана єврейська община України зробила висновок, що рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.

В організації зазначили, що частка побутових випадків антисемітизму не збільшилася навіть попри соціальну напруженість у світі довкола пандемії коронавірусу та ситуації довкола паломництва брацлавських хасидів до Умані.

Водночас збільшилася кількість проявів антисемітизму в соціальних мережах і сталося п'ять випадків фізичного насильства на ґрунті антисемітизму: у Вінниці, Маріуполі, два в Умані та ще один під Бердянськом.

ОЄОУ зауважила покращення роботи правоохоронних органів, які охочіше реєструють кримінальні правопорушення з випадків антисемітизму. Однак одночасно зберігається тенденція з незаконною відмовою у відкритті кримінальних проваджень і припиненням розслідування без об'єктивних причин.

Також в організації зазначили, що в рамках євроінтеграційних процесів України вимагає прийняття визначення антисемітизму на основі того, що було запропоновано IHRA (Міжнародний альянс у пам'ять Голокосту), яке визнано виконавчими органами Європейського Союзу і схвалено вже у 29 країнах світу. Однак, обов'язково з урахуванням реалій сучасного українського суспільства і неавтентичне, якщо цього вимагають норми українського законодавства.

В ОЄОУ наголосили, що вже заручилися листами від 115 єврейських общин з усієї території України на підтримку прийняття визначення антисемітизму і готові передати їх до Верховної Ради України з початком законотворчого процесу.