Розслідувати сьогоднішню загибель українських військових на Донбасі президент доручив міністру оборони та командувачу ЗСУ

Андрію Тарану та Руслану Хомчаку доручено негайно прибути в зону Операції обʼєднаних сил

Президент Володимир Зеленський розпорядився провести розслідування обставин загибелі українських військових на Донбасі сьогодні. Зокрема верховний головнокомандувач дав доручення міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї батальйонної тактичної групи 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в неділю, на місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

«Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», – наголосив Зеленський, який наразі перебуває з дводенним офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Він додав, що Україна не повинна втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих бійців.

«За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці», – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, двоє із полеглих українських солдат були родом із Кременчука.

Раніше повідомлялося, що представники СММ ОБСЄ зафіксували з боку окупантів 894 порушення припинення вогню, 848 із яких оцінили як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення таких навчань.

В тому числі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснювали дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.