Розслідувати сьогоднішню загибель українських військових на Донбасі президент доручив міністру оборони та командувачу ЗСУ
Президент збирається заслухати звіт військових після завершення свого візиту до ОАЕ
Андрію Тарану та Руслану Хомчаку доручено негайно прибути в зону Операції обʼєднаних сил
Президент Володимир Зеленський розпорядився провести розслідування обставин загибелі українських військових на Донбасі сьогодні. Зокрема верховний головнокомандувач дав доручення міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї батальйонної тактичної групи 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Як повідомляється на сайті глави Української держави в неділю, на місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
«Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», – наголосив Зеленський, який наразі перебуває з дводенним офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Він додав, що Україна не повинна втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника, і висловив співчуття рідним і близьким загиблих бійців.
«За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці», – йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, двоє із полеглих українських солдат були родом із Кременчука.
Раніше повідомлялося, що представники СММ ОБСЄ зафіксували з боку окупантів 894 порушення припинення вогню, 848 із яких оцінили як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення таких навчань.
В тому числі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснювали дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.
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