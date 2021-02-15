Коломойський, Портнов, Шарій: InformNapalm назвав причетних до «плівок Деркача»

Активісти звернулися до Мінфіну США з пропозицією розглянути можливе впровадження санкцій проти низки українців

Громадські активісти встановили осіб, які причетні до інформаційної операції з просування «плівок Деркача» та які не потрапили під санкції.

Про це на спільній пресконференції заявили спікер InformNapalm Михайло Макарук та член «Демсокири» Юрій Гудименко.

«Спільне розслідування громадських організацій дійшло висновку, що насправді в інформаційній операції з просування «плівок Деркача» і намаганні вплинути на вибори у США та розсварити Україну та Сполучені Штати Америки брало участь набагато більше осіб, ніж є у санкційному списку», – зазначили розслідувачі.

Активісти назвали імена причетних і наголосили, що вони не тільки пов’язані між собою, але й виконували різні ролі в поширенні плівок:

блогер Анатолій Шарій – «публічний рупор»;

«публічний рупор»; нардеп партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак – «забезпечував медіаресурси для поширення необхідних тез»;

«забезпечував медіаресурси для поширення необхідних тез»; дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко – «забезпечувала медіаресурси для поширення необхідних тез»;

«забезпечувала медіаресурси для поширення необхідних тез»; заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов – «архітектор юридичної легалізації»;

«архітектор юридичної легалізації»; олігарх Ігор Коломойський – «забезпечував медіаресурси для поширення необхідних тез»;

«забезпечував медіаресурси для поширення необхідних тез»; телеведучий каналу «НАШ» Назар Діордіца – «публічний рупор».

«Усі ці люди політично та фінансово пов’язані з Росією та є такими ж російськими агентами впливу, як Андрій Деркач, Олександр Дубінський та інші особи, які потрапили під санкції раніше. Вони так само намагалися впливати на вибір американських виборців шляхом поширення дезінформації, особисто або опосередковано через свої медійні активи та пов’язаних осіб», – йдеться у спільній заяві активістів.

Також вони звернулись до Міністерства фінансів США із проханням розглянути можливість запровадити санкції проти фігурантів розслідування.

До слова, нещодавно дружина Медведчука Оксана Марченко потрапила до бази «Миротворця».

Минулого тижня нардеп Гео Лерос заявив, що за публікацією так званих «плівок Деркача» стоїть Офіс президента Зеленського.

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