Рівненщина: прихильникам Московської церкви не вдалося захопити храм ПЦУ, але ікони позабирали



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Близько десятка священослужителів російської церкви разом із завезеними людьми влаштували колотнечу Фото: Блог «Знай більше» / Facebook

Московські священики намагались не впустити до церкви вірян

У неділю, 10 березня 2019 року, представники колишньої Української православної церкви Московського патріархату заблокували вхід до храму жителям села Сестрятин Радивилівського району на Рівненщині. Про це інформує прес-служба Рівненської єпархії.

За її даними, близько десятка священослужителів російської церкви разом із завезеними людьми намагались спровокувати міжконфесійний конфлікт, постійно проклинаючи та ображаючи місцевих парафіян.

Однак, незважаючи на провокації, громаді усе ж таки вдалось зайти до свого храму та разом із своїм новим настоятелем розпочати недільне богослужіння.

Єпархія відзначає, що у лютому Свято-Миколаївська громада села Сестрятин абсолютною більшістю своїх голосів вийшла із складу московського патріархату та в законний спосіб вирішила приєднатися до Православної церкви України.

«Очевидно, що таке рішення не подобається прихильникам російської церкви, які і намагалися спровокувати міжконфесійне протистояння у селі», - зазначають у Православній церкві.

За даними блогу «Знай більше», віряни на могли потрапити до храму з самого ранку. Була спроба громади ПЦУ зайти до церкви, але почалась штовханина. Прихильник Московського патріархату із сусіднього села замахнувся руками на священика Православної церкви.

«Все що від тих набожних чути це одні прокльони», - розповіла місцева жителька Вікторія.

Врешті-решт протистояння завершились молитвою у храмі, яка звучала з уст громади ПЦУ. Очолили молитву новопризначений настоятель громади отець Петро Антонюк разом із протоієреєм Олексієм Антонюком.

В той же час прихильники Московської церкви також зайшли у церкву і забрали книжки та ікони, які вони вважають своїми.

Раніше повідомлялося, що близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.