Названа кількість парафій, що перейшли до Помісної церкви



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До ПЦУ перейшли 340 парафій Московського патріархату, але на парафії чиниться тиск

Уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується. Про таке заявив в ефірі «5 каналу» директор Департаменту у справах релігій міністерства культури України Андрій Юраш.

«На сьогодні ми фіксуємо уже близько 350 довершених довершених процесів зміни підпорядкування з УПЦ Московського Патріархату до ПЦУ, десь близько 340 вже точно є документально зафіксованих. Я маю на увазі поки що не всі ці переходи отримали завершення і юридичне оформлення на рівні документів, але я маю на увазі всі випадки, коли відбулися збори релігійної громади, де було засвідчено цей процес, коли віруючі зібралися, оформили, належно зафіксували, але я впевнений, що процес стримується штучно і в найближчі місяці, думаю, матимемо набагато динамічніші тенденції», – сказав експерт.

На запитання ведучого, наскільки швидко переходять парафії і які є фактори, які ще стримують, Юраш відповів:

«Чому я говорю про штучне стримування? Бо задіяно дуже багато зовнішніх механізмів, які націлені на те, щоб не дозволити максимальній кількості парафій влитися в ПЦУ. З одного боку зовнішні чинники намагаються переконати українське духовенство на парафіях в тому, що немає визнання з боку інших церков, бо визнав тільки Константинополь, а церквам назовні говорять, що немає процесів об’єднання і парафії не хочуть іти, тому не треба визнавати. Словом, треба зсередини розривати це коло. І два згадані законопроекти дають повне законодавче усвідомлення того, що цей процес зміни і переходів має повне юридичне підґрунтя. Закон, зокрема, 4128Д дає повний механізм і логістику, як це зреалізувати».

Юраш також сказав, що є чимало спекуляцій. Одна з них – що нібито зміну підпорядкування церкви можуть ініціювати 10-15 людей, які є найближчими до священика і є намагання дати саме цим людям право приймати рішення щодо функціонування майбутньої громади.

«Звісно, це неправильно. Громада – це всі члени спільноти, які регулярно брали участь себе співвідносять з релігійною спільнотою. Другий момент спекуляції – що нібито тільки священнослужитель має право зібрати збори, щоб обговорити це питання. Але закон чітко говорить, що право ініціювати збори громади мають її члени. Тобто вжито слово «члени», це означає, що як мінімум дві особи мають право скликати збори громади і тому не священик визначає рішення членів спільноти».

Нагадаємо, на Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Джерело: 5 канал