Російська правозахисниця розповіла подробиці «зникнення» Клиха



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Політв'язень Станіслав Клих

У понеділок правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що місце перебування Станіслава Клиха невідоме

Російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла подробиці історії зі встановленням місця перебування українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха.

«Добре, що про місця перебування Станіслава Клиха повідомили українському консулу, омбудсмену Людмилі Денісовій. Але хіба не дивно, що це було зроблено тільки після запиту офіційних осіб. Чому не можна було сказати про це мамі Стаса - Тамарі Іванівні?», - заявила Щур в коментарі «Укрінформу»

Вона також уточнила черговість подій. За словами Тетяни Щур, Тамара Клих зателефонувала їй 30 липня, попросивши дізнатися, де її син, оскільки в тюрмі (Верхньоуральському ФКУ Т1) їй сказали, що він у лікарні в Челябінську.

«Направити адвоката в лікарню ми змогли тільки 4 серпня, бо в нього були процеси в іншому місті. У лікарні адвокату Уральської правозахисної групи сказали, що Клиха відправлено до Т1 30 липня. Я про це відразу повідомила його мамі. Тамара Іванівна негайно зателефонувала в тюрму, і їй там знову сказали, що Стаса у них немає», - пояснила Щур.

У понеділок правозахисниця повідомила, що місце перебування Станіслава Клиха невідоме. Через якийсь час після цього український омбудсмен написала у Facebook, що у Федеральній службі виконання покарань РФ українського консула поінформували: «Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту, зараз його повернули до пенітенціарної установи Челябінської області».

Нагадаємо, політв’язню Клиху погрожували у російській в’язниці.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.