Політв’язню Клиху погрожували у російській в’язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українця Станіслава Клиха утримують у в’язниці Челябінської області

Клиха упродовж довгого часу утримували у камері, за стіною якої перебували чеченці

Політв’язню Кремля Станіславу Клиху погрожували перевести до камери, у якій перебувають «недружні засуджені».

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур.

Українець хотів оголосити голодування, однак адміністрація в’язниці жорстко його попередила про можливі наслідки.

Щур наголосила, що Клиха упродовж довгого часу утримували у камері, за стіною якої перебували чеченці. Варто зазначити, що політв’язня незаконно звинуватили в участі у Чеченській війні.

Правозахисниця висловила занепокоєння щодо психологічного стану Клиха. Після тортур він п’ять років перебуває в одиночній камері, періодично відвідує психіатричну лікарню.

Нагадаємо, раніше правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що український політв’язень Павло Клих оголосив в російській тюрмі голодування.

Крім того, мати політв’язня Тамара Клих розповіла, що її син скаржиться на болі в серці і нирках.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.