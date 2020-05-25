Сексуальне насилля в театрі. Уляна Супрун долучилася до гучного скандалу



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В українському театрі толерують сексизм, - Супрун

«Настав час поговорити про етику в театрі», – Супрун

Колишня в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун прокоментувала сексуальний скандал, який розгорівся довкола театру «Актор» в Україні.

На своїй сторінці у Фейсбуці Уляна Супрун зазначила, що український театр став територією поширення і толерування сексизму, об’єктивації та упередженого ставлення до жінок. Супрун вважає, що ставлення до гендерних питань і сексизму – один з маркерів, що вказує рівень розвитку суспільства

Супрун нагадала, що кілька днів тому акторка Оксана Черкашина опублікувала допис зі скріншотами пропозиції, яку розсилали акторам та акторкам. Пропозиція від художнього керівника театру «Актор» В’ячеслава Жили була така — «зіграти» роль в онлайн виставі 18+ з розцінками за конкретні у ній дії. Серед пропозицій є опція «облизати фалоімітатор» чи «імітувати секс топлес». Ціна за таку «гру» 500 та 1000 грн відповідно.

«Ця історія набрала суспільного розголосу в мережі. Реакція художнього керівника і частини фейсбуку лише продемонструвала зверхнє ставлення і небажання визнавати проблему, чим засвідчили, що вона насправді існує. Почитайте лише коментарі під дописом режисера, який публічно прокоментував цю історію», – зазначила Супрун.

Уляна Супрун звертає увагу на реакцію співробітників Київської міської державної адміністрації – КМДА: «Замість професійного коментаря чи спроби хоч якось розібратися, директорка департаменту культури КМДА Діана Попова саркастично прокоментувала допис Жили у фейсбуці, по суті звинувативши жінку у розголосі».

Коментар під дописом В’ячеслава Жили директорки департаменту культури КМДА Діани Попової

Але значна частина людей, зокрема, представників театральної спільноти, підтримали акторку. Почали з’являтися дописи інших акторок та режисерок з історіями про різного роду приниження, моральне, вербальне чи фізичне насильство, зверхнє ставлення чи тиск. Проблема примушування до оголення чи сексу існує також. Деякі акторки розповідають, що це вже стало традицією в межах певних театральних колективів. Але більшість про це мовчать через страх втратити роботу чи зруйнувати кар’єру.

Аби привернути увагу до перелічених проблем у театральній сфері, актори та акторки запустили флешмоб у мережі #насиллявтеатрі. Багато з них неодноразово чули такі історії від своїх колег чи мають особистий досвід такого ставлення. Їхні історії — лише вершина айсбергу великої системної проблеми. На сторінці Насилля в театрі можна почитати більше.

«Така масова реакція на цей конфлікт стала підтвердженням, що настав час поговорити про етику в театрі – щодо вимог, харасменту, розподілення ролей, коректності формулювань, запитів до акторів та акторок, толерування сексизму та об'єктивації не лише в межах театру, а починаючи з навчальних установ та кастингів. Дуже багато всього залишається за лаштунками, в особистих обговореннях чи просто замовчується або ігнорується через страх. Публічна дискусія – перший крок до визнання проблеми і пошуку шляхів її рішення», – зазначила Уляна Супрун.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України розглядають можливість спочатку відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі