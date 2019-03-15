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    Суспільство

    Серед спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україну хочуть потрапити 24 росіянина

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    Закон, що забороняє громадянам РФ бути спостерігачами на виборах президента України - вже набув чинності - Серед спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україну хочуть потрапити 24 росіянина
    Закон, що забороняє громадянам РФ бути спостерігачами на виборах президента України - вже набув чинності

    Список вже направлено до Центральної виборчої комісії України

    Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 росіянина до складу місії короткострокових спостерігачів на вибори 2019. Про це повідомив прес-секретар бюро Томас Раймер, повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що список вже направлено до Центральної виборчої комісії України.

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    «БДІПЛ щойно направило в Центральну виборчу комісію України список імен, запропонованих державами ОБСЄ для участі в якості короткострокових спостерігачів у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. У списку є імена 24 осіб, запропонованих Російською Федерацією в якості спостерігачів», - зазначив Раймер.

    Нагадаємо, ЦВК вилучив з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, що розташовувалися в Російській Федерації. Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астані, Гельсінкі або ж в Україні.

    Як повідомлялося, закон «Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні», що передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на вибори 2019 в Україні у четвер, 28 лютого, набув чинності.

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