Спостерігачі чи «тітушки»? Кого ЦВК допустила до виборів

Підрахунок голосів на виборчій дільниці Автор малюнка: Олексій Меринов (джерело: eurocenter.by)

Кількість громадських організацій, які отримали право нишпорити на дільницях, нечувана

У середині січня «Главком» опублікував матеріал «Спостерігачі чи «тітушки»? Другий фронт президентських виборів». Стаття була присвячена темі, яким громадським організаціям ЦВК надає дозволи мати офіційних спостерігачів на виборах президента України. Тоді редакція з’ясувала, що більшість з цих організацій тісно пов’язані з політиками та партіями. Така афілійованість дає підстави підозрювати, що кандидати готують армію своїх агентів на дільницях, які працюватимуть під виглядом «незалежних» спостерігачів. Станом на середину січня першість у розбудові армій таких спостерігачів була за колишніми регіоналами та політиками, близькими до Порошенка.

Читайте детальніше тут: Спостерігачі чи «тітушки»? Другий фронт президентських виборів

Після першої публікації «Главкома» відразу з’явилася реакція на неї Центральної виборчої комісії. Там попередили громадські організації: дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів наділяє їх не лише правами, але й покладає обов’язки.

«Вбачається недопустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами. Комісія закликає громадян, громадські організації поставитись із повною відповідальністю до наданих законом прав і обов’язків під час виборчого процесу з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року», — сказано у повідомленні від 22 січня.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович також висловила сподівання, що президентські вибори в Україні пройдуть без залучення «тітушок».

«По мірі того, як просувається сезон президентських виборів, ми, в США, поділяємо очікування українського народу. Що «тітушки» не будуть частиною цих виборів; що людям, зайнятим у виборчих кампаніях, не варто боятися того, що їх битимуть чи переслідуватимуть; що у селах неможливо буде купити голоси виборців…», — заявила вона під час виступу в Українській академії лідерства.

Ці застереження є дуже слушними, враховуючи досі нечувану кількість громадських організацій, що їх допустили до виборчого процесу. Цьогоріч їх назбиралося аж 138!

Усі ГО, які пройшли суворий контроль ЦВК, скористалися законодавчою нормою, що вимагає просту річ: у статутній діяльності громадської організації повинно бути прописано питання виборчого процесу та спостереження за ним.

Аналіз, проведений «Главкомом», доводить: багато організацій, які пройшли сито ЦВК, умудрились «впихнули невпихуєме». Так, на президентських виборах будуть спостерігачі від «Всеукраїнської організації «Авто Євро Сила». Із початку ця ГО створювалася для лобізму власників «євроблях», які добивалися від влади справедливого, на їхню думку, розмитнення автомобілів, завезених з-за кордону.

Або ж громадська організація «Творче об’єднання «Нівроку» з Тернополя, основною метою діяльності якої є пропаганда та розвиток мистецтва в Україні, задоволення та захист, творчих, вікових, національно-культурних інтересів молоді.

Серед спостерігачів опинилися десятки ГО, у назвах яких відсутній будь-який натяк на вибори чи політику загалом: «Координаційна рада студентських гуртожитків Дніпропетровської області», «Спілка архітекторів України», «ЕКО (Екологія, культура, освіта) Березень», Острозька міська громадська організація «Єврейсько-Український Релігійно-культурний центр «Яхад».





Голосування на виборчих дільницях. Фото з відкритих джерел



Нові тренди

У першій статті «Главком» звертав увагу і на те, що ЦВК допустила на виборчі дільниці людей у камуфляжній формі з шевронами «Національні дружини». Це громадська організація, представники якої подекуди дублюють функції правоохоронних органів, свого часу її пов’язували з міністром МВС Арсеном Аваковим. Однак сьогодні пан Аваков виглядає категоричним щодо цієї громадськості, і вже встиг попередити про наслідки.

«Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів («Національні дружини» - «Главком»). Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинити цю діяльність», - прокоментував Аваков журналістам рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.

Тепер компанію «дружинам» складуть ще кілька громадських організацій, якими управляють бійці АТО. Дозвіл від ЦВК отримали «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО», «Спілка ветеранів Антитерористичної операції», ГО «Учасників бойових дій в Донецькій області».

Кумедна пригода сталася з ГО «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО». 22 січня ЦВК відмовила їй у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів через невідповідність статутної діяльності вимогам закону «Про вибори Президента України». Після цього організація привела у відповідність свій статут, і вже 29 січня була допущена до виборчого процесу. Додамо, що організація створена у липні 2015 року. Співзасновником та підписантом виступає Ольга Касьян, помічниця позафракційного нардепа Олега Петренка, який воював у полку «Азов».

Водночас громадській організації «Військово-патріотичне об’єднання учасників бойових дій «Сармат» не вдалося отримати дозвіл від ЦВК на офіційних спостерігачів через неналежність питання виборчого процесу до її статутної діяльності.

Громадськість на повідку

Деякі кандидати у президенти навіть не приховують, що делегують перевірених кадрів на виборчі дільниці під вивіскою незалежних спостерігачів. Добро від ЦВК одержали: громадська організація «Воля!» (створена у березні 2013 року помічниками нардепа Юрія Дерев’янка, якого на президентські вибори висунула партія «Воля»), громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Наші» (заснована у серпні 2018 року помічниками нардепа, а нині кандидата у президенти від партії «Наші» Євгенія Мураєва), громадська організація «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка» (організація діє з вересня 2007 року. Її головою є Володимир Бондаренко, радник столичного мера Віталія Кличка, а в минулому керівник апарату КМДА. ГО підтримує чинного президента Петра Порошенка), громадська організація «Об’єднання «Самопоміч» (діє з грудня 2005 року. У співзасновниках є міський голова Львова, лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» і кандидат у президенти Андрій Садовий).

Зайде на виборчі дільниці й громадська організація «Команда Зе». Офіційно зареєстрована 28 січня 2019 року жителем Запоріжжя Михайлом Крячком і вихідцем Запорізької області Михайлом Федоровим. Раніше у ЗМІ пана Крячка відрекомендовували як доктора політичних наук та політтехнолога. Водночас широкому загалу бренд «Команда Зе» відоміший як президентський проект шоумена і художнього керівника проекту «95 квартал» Володимира Зеленського. Однак наразі не вдалося знайти підтверджень зв’язку між Крячком і Зеленським.

Люди з оточення Януковича

Своєрідною вишенькою на торті стало присутність громадських організацій, представники яких асоціюються з режимом Віктора Януковича. Зокрема, на президентських виборах-2019 працюватиме громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Успішна варта». Її засновниками є мешканці Ірпеня Київської області Андрій Голубєв і Олександр Качур. Ці ж особи стоять у керма політичної партії «Успішна країна», яку пов’язують з екс-міністром доходів і зборів за часів президентства Януковича Олександром Клименком. Керівниця громадської організації Наталія Наталіна потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець».

Своїх людей делегує на виборчі дільниці громадська організація «Рада з екологічної безпеки». Вона заснована у липні 2013 року. Керівником та співзасновником ГО є колишній голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

1 червня 2016 року уряд Гройсмана звільнив пана Орєхова із займаної посади на підставі закону про очищення влади. Однак екс-високопосадовець оскаржив це рішення і виграв суд, який скасував рішення Кабміну про звільнення Сергія Орєхова на підставі закону про очищення влади і зобов’язав його поновити на займаній посаді.

Фото з відкритих джерел

ГО нардепів

Ще одна тенденція цих виборів – похід спостерігачами на президентські вибори громадських організацій, які пов’язані з народними депутатами, які активно працюють на виборчі штаби основних кандидатів. В активі нардепа від БПП Дмитра Голубова одразу дві громадські організації, які отримали відповідні дозволи. Це — «Молодь до влади в місті Києві» і «Фак корупція». Перша створена у листопаді 2009 року, друга — у серпні 2015 року. Обидві ГО очолює оплачуваний помічник нардепа Голубова Валентин Скрипець.

Інші громадські організації, які перебуватимуть на виборчих дільницях: «Миколаївщина – надійний партнер» у травні 2017 року заснували чинний нардеп від «Народного фронту» Тарас Кремінь і екс-голова Миколаївської ОДА і екс-нардеп Вадим Меріков; «Державницька ініціатива Яроша» (засновниками ГО, яка діє з квітня 2016 року, вказані нардеп Дмитро Ярош та двоє його помічників Андрій Шараськін і Сергій Ільницький); «Партія миколаївців» (заснував ГО у червні 2014 року колишній нардеп від Партії регіонів, а тепер обранець від депгрупи «Партія «Відродження» Артем Ільюк разом зі своїми колишніми помічниками).

Нагадаємо, перша частина списку (30 організацій), які першими отримали від ЦВК дозвіл спостерігати за виборами, проаналізована тут.

Досьє, складене завдяки пошуковому бізнес-ресурсу Youcontrol та інших реєстрів, на ГО, спостерігачі від яких слідуватимуть за голосуванням на президентських виборах 2019 року.

ГО зареєстрована у квітні 2009 року на столичній вулиці Турівська, 13 – будинок, в якому прописалася політична сила Юлії Тимошенко «Батьківщина». Керівником є Ольга Бондар-Петровська, яка з 2017 року працює на посаді керівника секретаріату депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» у Верховній Раді України.

Діє з липня 2015 року. Засновниками є киянин Станіслав Мислович і мешканець Одещини Микола Хлинов. На місцевих виборах-2015 Хлинов балотувався до Київської міськради від партії «Укроп», але не пройшов.

Керівниця ГО Ганна Демиденко є помічником на громадських засадах нардепа від Об’єднання «Самопоміч» Єгора Соболєва.

Створена 19 грудня 2018 року мешканцями Сумської області Євгенієм Губенком і Владиславом Губським.

Виникла у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на прийняття Верховною радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі завезені з-за кордону за ставками такими, як в європейських країнах. Керівником ГО є Олег Ярошевич.

Зареєстрована у березні 2009 року. До листопада 2018 року ГО мала назву «Вінницька обласна юридична асоціація». Її заснували троє мешканців Вінниці Олександр Швець, Василь Бойко і Олег Бойко.

Столичну ГО у липні 2017 року зареєстрували мешканка Черкащини Людмила Ярмола і киянин Владислав Яцюта.

Двома засновниками ГО є мешканці Ірпеня Київської області Андрій Голубєв і Олександр Качур. Ці ж особи стоять у керма політичної партії «Успішна країна», яку пов’язують з екс-міністром доходів і зборів за часів президентства Януковича Олександром Клименком.

Керівниця громадської організації Наталія Наталіна потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець».

Організацію у серпні 2010 року заснували кияни Андрій Горовий, Олег Осадчук і Наталія Сокольвак. Пан Горовий був помічником нардепа VI скликання від Блоку Литвина Сергія Гриневецького і нардепа VIII скликання Володимира Литвина. З 2017 року працює на посаді керівника секретаріату депутатської групи «Воля народу» у Верховній Раді України.

У жовтні 2016 року організацію заснували житель Донецька Євген Демидко і киянин Олександр Касянюк. Пан Демидко у 2010 році був обраний депутатом Будьоннівської районної ради Донецька від Партії регіонів. На час тодішніх виборів він працював головним спеціалістом управління з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

ГО з’явилася у липні 2018 року, яку заснували житель Києва Олег Рубанчук і жителька Черкаської області Людмила Ярмола. Пані Ярмола також є співзасновницею «Всеукраїнського об’єднання «Спільна справа», яке також спостерігатиме за президентськими виборами.

У листопаді 2018 року ГО створили кияни Анастасія Сахно і Анастасія Шутенко.

Діє з липня 2011 року. Заснували кияни Андрій Горовий, Юлія Комарова, Віталій Максим’як. Горовий працює на посаді керівника секретаріату депутатської групи «Воля народу» у Верховній Раді України; Максим’як – з 2011 року є керівником управління кадрів Апарату Верховної Ради.

З’явилася у травні 2017 року. Засновниками є нинішній нардеп від «Народного фронту» Тарас Кремінь і екс-голова Миколаївської ОДА і екс-нардеп Вадим Меріков.

Зареєстрували у липні 2014 року двоє киян Костянтин Бондаренко, Василь Мадзігон, львів’янин Володимир Попович і луганчанин Юрій Колтиков.

ГО з серпня 2012 року прописалася у місті Тетіїв Київської області. У засновниках сидять мешканці Тетіїва Людмила Істоміна (на місцевих виборах-2015 балотувалася до Тетіївської райради від Селянської партії), Сергій Наконечний (у 2012 році йшов по 92-й мажоритарці до Верховної Ради від Партії пенсіонерів України), Олександр Кріт і Катерина Присмицька (у 2015 році була кандидатом у депутати Тетіївської міськради від Селянської партії). Голова організації Дмитро Баклаєнко зазначений присяжним суддею Тетіївського районного суду Київської області.

Діє з серпня 2017 року. До числа засновників входять троє жителів Закарпаття Отто Майор, Іван Чонка і Федір Щубер.

ЦВК дозволила цій ГО спостерігати за президентськими виборами в межах Закарпатської області.

Зареєстрована у травні 2012 року. Голова ГО – Микола Кітченко.

ЦВК дозволила цій ГО спостерігати за президентськими виборами на території Харківської області.

Очолює ГО, яка створена у червні 2015 року, екс-нардеп ВО «Батьківщина» і колишній т. в. о. заступника глави Адміністрації президента (березень-серпень 2014) Андрій Сенченко. Його організація надає безкоштовну правову допомогу громадянам, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Організація з’явилася у липні 2018 року. Її заснували троє киян Ігор Мельников, Валентина Миколаєнко і В’ячеслав Сьомик. За даними сайту Голосіївської районної партійної організації ВО «Батьківщина», пан Сьомик входить до бюро цієї політичної сили.

Діє з січня 2015 року. Її головою та співзасновником є харків’янин Володимир Фльонц, розробник електронного майданчика для проведення державних закупівель ProZorro.

Зареєстрована у лютому 2016 року. Чотири співзасновники ГО (Сергій Ємчик, Ігор Підгорний, Юлія Зорік і Тетяна Бородіна) були помічниками народного депутата VI скликання від Партії регіонів Владислава Забарського.

Ще один співзасновник Тарас Дементьєв працював помічником на платній основі у нардепа VII скликання від Партії регіонів Сергія Ківалова.

З’явилася 26 грудня 2018 року. Засновниками є Анастасія Арсенюк з Борисполя, Юлія Голда з Києва та Ілля Дробчак з Вінниці.

Заснована у листопаді 2014 року. Засновниками виступили двоє поляків Анджей П’єтрас і Васік Рафал Марцин. Керівником записаний Юрій Кіперман, який був помічником у нардепа VI скликання від Партії регіонів Миколи Злочевського.

Головою організації, яка діє з грудня 2012 року, є киянин Ігор Мельников.

Функціонує з вересня 2017 року. Засновниками виступили троє жінок з Києва Валентина Миколаєнко, Олена Шинкар і Людмила Миколаєнко.

Організацію у грудні 2011 року заснували мешканці Львівщини Ярослав Забраварний і Богдан Чура.

ГО зареєстрована у серпні 2018 року. Її головою є киянка Юлія Зальцберг, яка донедавна працювала керівником відділу методологічної роботи департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім цього, співзасновником громадської організації зазначено Ігоря Соболевського, який також працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Діє з лютого 2018 року. Засновниками виступили п’ять мешканців Харківської області Руслан Єрьоменко, Микола Захаров (також очолює ГО «Учасники АТО Харківщини»), Роман Остропілець, Дмитро Удачін, Анна Матвєєва, мешканець Сум Сергій Астахов і виходець з Луганщини Ігор Любар (на позачергових виборах до парламенту 2014 року висувався кандидатом у нардепи від Радикальної партії Ляшка).

Створена у травні 2015 року киянами Максимом Онищенком і Андрієм Ткаченком. Підписант ГО Анатолій Шиян також фігурує керівником Полтавської обласної партійної організації політпартії «Національний корпус».

Створена у жовтні 2018 року одеситами Миколою Міцинським і Володимиром Никитенком.

З’явилася у березні 2003 року в Тернополі. Її засновниками є троє мешканців Тернополя Микола Голубєв, Олександр Домбровський і Павло Штогрин. Як пишуть ЗМІ, основною метою діяльності цієї ГО є пропаганда та розвиток мистецтва в Україні.

У червні 2013 року організацію заснували вісім мешканців Білої Церкви, що на Київщині.

Зареєстрована у лютому 1998 року. З 2007 року і до сьогодні головою організації є Павло Вікнянський. Він у 2007 році балотувався у кандидатом у народні депутати від Блоку Людмили Супрун – Український регіональний актив.

У квітні 2016 року ГО заснували два помічники нардепа від депгрупи «Воля народу», екс-«регіонала» Івана Фурсіна Микола Мельник і Сергій Назаренко.

Діє з жовтня 2008 року. Засновниками виступили троє мешканців Кіровоградської області Катерина Галайда, Дмитро Сінченко і Сергій Чабаненко. Останній обирався депутатом до Фортечної райради Кіровоградщини від ВО «Свободи» (очолив партійний список).

Інформація відсутня.

Створена у березні 2013 року помічниками нардепа Юрія Дерев’янка, якому належить партія «Воля».

Заснована у серпні 2018 року помічниками нардепа, обраного від Опозиційного блоку, теперішнього кандидата у президенти Євгенія Мураєва.

З’явилася у січні 2018 року. Її засновниками є двоє мешканців Авдіївки Донецької області Володимир Дергильов і Ярослав Попов.

Засновниками ГО, яка діє з квітня 2016 року, вказані нардеп Дмитро Ярош та двоє його помічників Андрій Шараськін і Сергій Ільницький.

Заснували організацію у липні 2016 року нинішні регіональні представник і координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області Олена Дємєнєва та Сергій Бізденежний. Вони також успішно провели на президентські вибори у вигляді спостерігачів іншу ГО – «Запорізький кризовий медіа-центр».

Заснували у квітні 2015 року двоє мешканців Дніпра Іван Красіков і Олена Гарагуц.

З квітня 2016 року ГО очолюють мешканці Деражнянського району Хмельницької області Іван та Денис Нечепоруки. Денис є ще головою партії «Контроль.Порядок.Справедливість.»

Заснована у серпні 2009 року трьома вихідцями з Львівської області Тарасом Фітьо, Назаром та Наталією Бойками.

У листопаді 2016 року організацію заснувало ціле сімейство на чолі з асистентом кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Федьковича Андрієм Худиком. Зокрема, серед засновників ГО його бабця Ганна Олійник, мама Ольга Олійник та рідний брат Дмитро Худик.

Діє з серпня 2014 року. Зареєстрована донеччанином Іваном Галунгою (на президентських виборах-2010 був довіреною особою Юлії Тимошенко у виборчому окрузі №42), мешканцем Рівненської області Максимом Ушаковим і киянином Олександром Боришкевичем (працював помічником нардепів від БПП Артура Палатного і Олега Велікана).

У жовтні 2009 року організацію заснували троє дніпрян Євгеній Діденко, Андрій Нікітін і Павло Пегушин.

Заснував ГО у червні 2014 року колишній нардеп від Партії регіонів, а тепер обранець від депгрупи «Партія «Відродження» Артем Ільюк разом зі своїми колишніми помічниками.

Зареєстрована у травні 2016 року. Її головою є Анастасія Зернова, яка під час місцевих виборів 2015 року балотувалася до Київської міської ради від БПП, але не пройшла.

Також співзасновником ГО є екс-головний спеціаліст відділу з питань гуманітарної та екологічної політики управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради Ірина Юрченко.

Керівником ГО, яка з’явилася наприкінці серпня 2018 року, є Богдан Ференс, головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

Також співзасновником є Ігор Ільтьо, головний консультант Державного управління справами.

У червні 2017 року ГО створили двоє киян Костянтин Рябцев і Володимир Галян.

Діє з серпня 2013 року. Заснували двоє жителів Києва Володимир Шпакович і Ростислав Дмитрусь.

Організація діє з вересня 2007 року. Її головою є Володимир Бондаренко, радник столичного мера Віталія Кличка, а в минулому керівник апарату КМДА.

Організація створена у листопаді 2014 року. Її головою записаний киянин Андрій Хілько, який позиціонує себе як приватний інвестор кількох комерційних банків.

Діє з квітня 2007 року. Нею керує український військовий діяч (брав участь у В’єтнамській війні, Придністровському конфлікті та у Грузино-абхазькому конфлікті) Валерій Бобрович.

Інформація відсутня.

ГО діє з січня 2008 року. Її головою записаний Олександр Боярчук, мав стосунок до Партії регіонів, за її списками двічі висувався до Верховної Ради.

Зареєстрована у липні 2007 року мешканкою Житомира Лесею Кравчук, тернополянином Денисом Свириденком і киянином Сергієм Ставрояні.

Організація діє з лютого 2016 року. Її головою є Валентин Манько, доброволець ДУК. 15 січня 2018 року конкурсна комісія оголосила Манько переможцем відкритого конкурсу на посаду голови Держслужби у справах ветеранів.

Двоє мешканців Дніпра Сергій Сітніков і Федір Апонасько (ветеран Другої світової війни) у грудні 2017 року заснували ГО.

У жовтні 2016 року ГО зареєстрували одесити Лілія Пеха, Іван Ходикін і Сергій Черняєв.

Діє з листопада 2017 року. Один із співзасновників, мешканець Запорізької області Олександр Сірий балотувався кандидатом у народні депутати.

ГО створена у липні 2006 року. Керівник Валерія Алєксєєва, яка також очолює Дніпропетровську обласну організацію партії «Народний порядок».

Зареєстрована у червні 2018 року. Її керівником вказано Бориса Сіленкова, екс-голову Херсонської ОДА у 2005-2010 роках.

Діє з травня 2017 року. Нею опікуються екс-начальник відділу реклами Кам’янської міської ради Дніпропетровської області Дар’я Крюкова і головний спеціаліст відділу реклами Кам’янської міської ради Анна Соловйова.

Створена у квітні 2015 року. Засновниками є жителі Дніпра Сергій Кривогуз (очолює комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпропетровщини» ДОР) і Андрій Баско (колишній директор фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради).

ГО створили у листопаді 2018 року мешканці Одещини Сергій Гудима, Олена Денісенко і Оксана Пінчук. ЦВК надала дозвіл цій організації на спостереження винятково на території Одеської області

Головою організації записаний колишній помічник нардепа від Радикальної партії Лінька Сергій Узунов. Організація діє з лютого 2018 року.

ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Одеської області.

Створена у серпні 2018 року. Керівником вказано нинішнього депутата Одеської облради, обраного від Опозиційного блоку Віктора Баранського.

ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Одеської області.

Діє з квітня 2015 року. Очолює організацію житель Дніпра Станіслав Басов.

ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Дніпропетровської області.

Зареєстрована у вересні 2007 року. Її керівником є місцевий мешканець Олег Василик, який був помічником нардепа VI скликання від Партії регіонів Сергій Андроса.

ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Чернігівської області.

З грудня 1999 року організацію очолює нинішній депутат Чернігівської міської ради від «Демократичного альянсу» Віктор Тарасов.

ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території міста Чернігова.

Діє з березня 2010 року під керівництвом жителя Житомира Андрія Карташова.

Створена у жовтні 2006 році. До керівних органів цієї ГО входить нинішній депутат Київської міської ради від БПП Михайло Терентьєв.

Утворена в квітні 2017 року. Керівником ГО записаний помічник нардепа від партії «Наш край» Сергія Шахова Дмитро Погребняк. Також до співзасновників входить Ігор Слєсарєв, юридична фірма якого обслуговує обранця Сергія Шахова.

Діє з грудня 1999 року. Очолює організацію екс-помічник нардепа від «Народного фронту» Олега Медуниці Андрій Рибалко.

Заснована у вересні 2017 року. Її очолює дніпрянка Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи, яка на місцевих виборах-2015 балотуваласякандидатом у депутати від БПП до Соборної районної ради у місті Дніпро.

Інформація відсутня.

Обидві ГО створено 19 квітня 2016 року двома киянами Ігорем Мильниковим, Ксенією Мельниковою і жителем Миколаєва Іллею Шуміловим.

Організація створена у липні 2015 року. Співзасновником та підписантом виступає Ольга Касьян, помічниця позафракційного нардепа Олега Петренка, який воював у полку «Азов».

У січні 2018 року ГО заснували двоє жителів Авдіївки Донецької області Володимир Дергильов і Ярослав Попов.

Заснована у січні 2019 року мешканцем Житомирщини Андрієм Бліновим і мешканцем Донеччини Денисом Казанським.

З’явилася у липні 2013 року. У засновниках двоє жителів Миколаївщини Олексій Сидорчук і Олена Нікітіна.

Діє з грудня 2018 року. Її засновниками виступають киянин Ігор Турчин і мешканець Запорізької області Анатолій Шамрай.

Створена у грудні 2018 року жителями Івано-Франківська Василем Короликом і Житомирської області Русланом Мельником.

Діє з липня 2016 року. Адреса ГО повністю збігається з адресою помешкання киянина Сергія Коротких, який є співзасновником цієї організації. До листопада 2017 року Коротких працював начальником відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення у Києві.

Організація створена у травні 1994 року. Її очолює народний депутат I скликання і доцент кафедри органічної хімії Харківського державного університету Андрій Сухоруков.

Заснована у листопаді 2009 року. Нинішнім керівником є оплачуваний помічник нардепа від БПП Дмитра Голубова Валентин Скрипець.

Співзасновниками ГО, яка створена у травні 2015 року, є мешканці Чернігова Володимир та Ольга Василевичі.

Організація діє з травня 2017 року. Її керівником вказаний мешканець Сєвєродонецька Луганської області Олексій Свєтіков. За даними сайту «Посіпаки», цей чоловік був помічником нардепа IV від партії «Трудова Україна» Юлія Іоффе. Нині Іоффе є позафракційним парламентарем.

Заснована у червні 2015 року. Керівником та співзасновником записаний екс-депутат Хмельницької міськради від «Народної партії» і нинішній член виконкому за квотою БПП Сергій Мандзій.

Заснована у червні 2015 року. Керівником ГО є чинний член Хмельницької виборчої комісії від Радикальної партії Олександр Нартовський. У 2012 році він був членом окружної виборчої комісії №188 за квотою фракції Народної партії у Верховній Раді України.

Діє з квітня 2012 року. Співзасновницею є депутат кількох скликань Київської міськради і співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького (2006-2011) Алла Шлапак.

Зареєстрована у грудні 2015 року. Керівником виступає головний лікар Радехівської центральної районної лікарні і учасник бойових дій на Донбасі Василь Грушецький.

Заснована у червні 2014 року. Головою організації є киянин Сергій Русінов. До листопада 2016 року він очолював партію «Блок за зміни».

Діє з квітня 2015 року. Її заснували троє мешканців Донеччини Андрій Бритченко, Сергій Чирін і Антон Воронов.

Заснована у серпні 2015 року. Нинішнім керівником є оплачуваний помічник нардепа від БПП Дмитра Голубова Валентин Скрипець.

Діє з березня 2005 року. Засновником є місцевий мешканець і знаний краєзнавець Микола Манько.

Заснована у листопаді 2017 року трьома киянами Аллою Мартиновою, Костянтином і Олександром Бойками.

Діє з квітня 2016 року. Її створили чотири мешканці Дружівки Донецької області Євген Єврейський, Денис Миронов, Сергій Пронкін, Віктор Сотніков і львів’янин Павло Островський.

Заснована у вересні 2016 року російським юристом і правозахисником Юрієм Шуліпою, який отримав українське громадянство.

Зареєстрована 28 січня 2019 року мешканцем Запоріжжя Михайлом Крячком і вихідцем Запорізької області Михайлом Федоровим. У ЗМІ пана Крячка відрекомендовували як доктора політичних наук та політтехнолога.

Широкому загалу бренд «Команда Зе» відоміший як президентський проект шоумена і художнього керівника проекту «95 квартал» Володимира Зеленського.

Створена у липні 2014 року. До квітня 2017 року організація називалася «Інтелектуальна молодь України». Засновниками є киянин Роман Кисленко і мешканець Івано-Франківська Дмитро Штогрин.

Діє з грудня 2005 року. У співзасновниках є міський голова Львова і лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий.

Заснована у липні 2013 року. Керівником та співзасновником ГО є колишній голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

1 червня 2016 року уряд Гройсмана звільнив пана Орєхова із займаної посади на підставі закону про очищення влади. Однак екс-високопосадовець оскаржив це рішення і виграв суд. Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 16 січня 2019 року, відповідачі не надали доказів, що Орєхов своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснював заходи, спрямовані на узурпацію влади президентом Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

Отже, суд скасував рішення Кабміну про звільнення Сергія Орєхова на підставі закону про очищення влади і зобов’язав його поновити на займаній посаді.

Зареєстрована 23 січня 2019 року. Керівником є Валентин Краснопьоров, який протягом У 2012-2013 років здійснював координацію регіональної платформи руху «Чесно» на Донеччині. Наразі здійснює координацію регіональних ініціатив Центр UA у Донецькій області.

Заснована у грудні 2018 року мешканцями Вінницької області Сергієм Кострійчуком і Олександром Російчуком.

Зареєстрована 25 січня 2019 року тернополянами Ігорем Проциком і Олександром Шереметом.

Нагадаємо, перша частина списку (30 організацій), які першими отримали від ЦВК дозвіл спостерігати за виборами, проаналізована тут.

Віталій Тараненко, для «Главкома».