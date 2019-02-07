Спостерігачі чи «тітушки»? Кого ЦВК допустила до виборів
-
Розсилка
Кількість громадських організацій, які отримали право нишпорити на дільницях, нечувана
У середині січня «Главком» опублікував матеріал «Спостерігачі чи «тітушки»? Другий фронт президентських виборів». Стаття була присвячена темі, яким громадським організаціям ЦВК надає дозволи мати офіційних спостерігачів на виборах президента України. Тоді редакція з’ясувала, що більшість з цих організацій тісно пов’язані з політиками та партіями. Така афілійованість дає підстави підозрювати, що кандидати готують армію своїх агентів на дільницях, які працюватимуть під виглядом «незалежних» спостерігачів. Станом на середину січня першість у розбудові армій таких спостерігачів була за колишніми регіоналами та політиками, близькими до Порошенка.
Після першої публікації «Главкома» відразу з’явилася реакція на неї Центральної виборчої комісії. Там попередили громадські організації: дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів наділяє їх не лише правами, але й покладає обов’язки.
«Вбачається недопустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами. Комісія закликає громадян, громадські організації поставитись із повною відповідальністю до наданих законом прав і обов’язків під час виборчого процесу з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року», — сказано у повідомленні від 22 січня.
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович також висловила сподівання, що президентські вибори в Україні пройдуть без залучення «тітушок».
«По мірі того, як просувається сезон президентських виборів, ми, в США, поділяємо очікування українського народу. Що «тітушки» не будуть частиною цих виборів; що людям, зайнятим у виборчих кампаніях, не варто боятися того, що їх битимуть чи переслідуватимуть; що у селах неможливо буде купити голоси виборців…», — заявила вона під час виступу в Українській академії лідерства.
Ці застереження є дуже слушними, враховуючи досі нечувану кількість громадських організацій, що їх допустили до виборчого процесу. Цьогоріч їх назбиралося аж 138!
Усі ГО, які пройшли суворий контроль ЦВК, скористалися законодавчою нормою, що вимагає просту річ: у статутній діяльності громадської організації повинно бути прописано питання виборчого процесу та спостереження за ним.
Аналіз, проведений «Главкомом», доводить: багато організацій, які пройшли сито ЦВК, умудрились «впихнули невпихуєме». Так, на президентських виборах будуть спостерігачі від «Всеукраїнської організації «Авто Євро Сила». Із початку ця ГО створювалася для лобізму власників «євроблях», які добивалися від влади справедливого, на їхню думку, розмитнення автомобілів, завезених з-за кордону.
Або ж громадська організація «Творче об’єднання «Нівроку» з Тернополя, основною метою діяльності якої є пропаганда та розвиток мистецтва в Україні, задоволення та захист, творчих, вікових, національно-культурних інтересів молоді.
Серед спостерігачів опинилися десятки ГО, у назвах яких відсутній будь-який натяк на вибори чи політику загалом: «Координаційна рада студентських гуртожитків Дніпропетровської області», «Спілка архітекторів України», «ЕКО (Екологія, культура, освіта) Березень», Острозька міська громадська організація «Єврейсько-Український Релігійно-культурний центр «Яхад».
Нові тренди
У першій статті «Главком» звертав увагу і на те, що ЦВК допустила на виборчі дільниці людей у камуфляжній формі з шевронами «Національні дружини». Це громадська організація, представники якої подекуди дублюють функції правоохоронних органів, свого часу її пов’язували з міністром МВС Арсеном Аваковим. Однак сьогодні пан Аваков виглядає категоричним щодо цієї громадськості, і вже встиг попередити про наслідки.
«Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів («Національні дружини» - «Главком»). Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинити цю діяльність», - прокоментував Аваков журналістам рішення ЦВК зареєструвати Нацдружини як спостерігачів на виборах.
Тепер компанію «дружинам» складуть ще кілька громадських організацій, якими управляють бійці АТО. Дозвіл від ЦВК отримали «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО», «Спілка ветеранів Антитерористичної операції», ГО «Учасників бойових дій в Донецькій області».
Кумедна пригода сталася з ГО «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО». 22 січня ЦВК відмовила їй у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів через невідповідність статутної діяльності вимогам закону «Про вибори Президента України». Після цього організація привела у відповідність свій статут, і вже 29 січня була допущена до виборчого процесу. Додамо, що організація створена у липні 2015 року. Співзасновником та підписантом виступає Ольга Касьян, помічниця позафракційного нардепа Олега Петренка, який воював у полку «Азов».
Водночас громадській організації «Військово-патріотичне об’єднання учасників бойових дій «Сармат» не вдалося отримати дозвіл від ЦВК на офіційних спостерігачів через неналежність питання виборчого процесу до її статутної діяльності.
Громадськість на повідку
Деякі кандидати у президенти навіть не приховують, що делегують перевірених кадрів на виборчі дільниці під вивіскою незалежних спостерігачів. Добро від ЦВК одержали: громадська організація «Воля!» (створена у березні 2013 року помічниками нардепа Юрія Дерев’янка, якого на президентські вибори висунула партія «Воля»), громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Наші» (заснована у серпні 2018 року помічниками нардепа, а нині кандидата у президенти від партії «Наші» Євгенія Мураєва), громадська організація «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка» (організація діє з вересня 2007 року. Її головою є Володимир Бондаренко, радник столичного мера Віталія Кличка, а в минулому керівник апарату КМДА. ГО підтримує чинного президента Петра Порошенка), громадська організація «Об’єднання «Самопоміч» (діє з грудня 2005 року. У співзасновниках є міський голова Львова, лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» і кандидат у президенти Андрій Садовий).
Зайде на виборчі дільниці й громадська організація «Команда Зе». Офіційно зареєстрована 28 січня 2019 року жителем Запоріжжя Михайлом Крячком і вихідцем Запорізької області Михайлом Федоровим. Раніше у ЗМІ пана Крячка відрекомендовували як доктора політичних наук та політтехнолога. Водночас широкому загалу бренд «Команда Зе» відоміший як президентський проект шоумена і художнього керівника проекту «95 квартал» Володимира Зеленського. Однак наразі не вдалося знайти підтверджень зв’язку між Крячком і Зеленським.
Люди з оточення Януковича
Своєрідною вишенькою на торті стало присутність громадських організацій, представники яких асоціюються з режимом Віктора Януковича. Зокрема, на президентських виборах-2019 працюватиме громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Успішна варта». Її засновниками є мешканці Ірпеня Київської області Андрій Голубєв і Олександр Качур. Ці ж особи стоять у керма політичної партії «Успішна країна», яку пов’язують з екс-міністром доходів і зборів за часів президентства Януковича Олександром Клименком. Керівниця громадської організації Наталія Наталіна потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець».
Своїх людей делегує на виборчі дільниці громадська організація «Рада з екологічної безпеки». Вона заснована у липні 2013 року. Керівником та співзасновником ГО є колишній голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.
1 червня 2016 року уряд Гройсмана звільнив пана Орєхова із займаної посади на підставі закону про очищення влади. Однак екс-високопосадовець оскаржив це рішення і виграв суд, який скасував рішення Кабміну про звільнення Сергія Орєхова на підставі закону про очищення влади і зобов’язав його поновити на займаній посаді.
ГО нардепів
Ще одна тенденція цих виборів – похід спостерігачами на президентські вибори громадських організацій, які пов’язані з народними депутатами, які активно працюють на виборчі штаби основних кандидатів. В активі нардепа від БПП Дмитра Голубова одразу дві громадські організації, які отримали відповідні дозволи. Це — «Молодь до влади в місті Києві» і «Фак корупція». Перша створена у листопаді 2009 року, друга — у серпні 2015 року. Обидві ГО очолює оплачуваний помічник нардепа Голубова Валентин Скрипець.
Інші громадські організації, які перебуватимуть на виборчих дільницях: «Миколаївщина – надійний партнер» у травні 2017 року заснували чинний нардеп від «Народного фронту» Тарас Кремінь і екс-голова Миколаївської ОДА і екс-нардеп Вадим Меріков; «Державницька ініціатива Яроша» (засновниками ГО, яка діє з квітня 2016 року, вказані нардеп Дмитро Ярош та двоє його помічників Андрій Шараськін і Сергій Ільницький); «Партія миколаївців» (заснував ГО у червні 2014 року колишній нардеп від Партії регіонів, а тепер обранець від депгрупи «Партія «Відродження» Артем Ільюк разом зі своїми колишніми помічниками).
Нагадаємо, перша частина списку (30 організацій), які першими отримали від ЦВК дозвіл спостерігати за виборами, проаналізована тут.
Досьє, складене завдяки пошуковому бізнес-ресурсу Youcontrol та інших реєстрів, на ГО, спостерігачі від яких слідуватимуть за голосуванням на президентських виборах 2019 року.
1. Всеукраїнська громадська організація «Жінки Батьківщини»
ГО зареєстрована у квітні 2009 року на столичній вулиці Турівська, 13 – будинок, в якому прописалася політична сила Юлії Тимошенко «Батьківщина». Керівником є Ольга Бондар-Петровська, яка з 2017 року працює на посаді керівника секретаріату депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» у Верховній Раді України.
2. Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний блокпост»
Діє з липня 2015 року. Засновниками є киянин Станіслав Мислович і мешканець Одещини Микола Хлинов. На місцевих виборах-2015 Хлинов балотувався до Київської міськради від партії «Укроп», але не пройшов.
Керівниця ГО Ганна Демиденко є помічником на громадських засадах нардепа від Об’єднання «Самопоміч» Єгора Соболєва.
3. Громадська організація «Адвокатська фірма «Агент»
Створена 19 грудня 2018 року мешканцями Сумської області Євгенієм Губенком і Владиславом Губським.
4. Громадська організація «Всеукраїнська організація «Авто Євро Сила»
Виникла у вересні 2016 року, яка відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах і намагається вплинути на прийняття Верховною радою України законодавства, яке б дозволяло розмитнювати автомобілі завезені з-за кордону за ставками такими, як в європейських країнах. Керівником ГО є Олег Ярошевич.
5. «Громадська організація «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу»
Зареєстрована у березні 2009 року. До листопада 2018 року ГО мала назву «Вінницька обласна юридична асоціація». Її заснували троє мешканців Вінниці Олександр Швець, Василь Бойко і Олег Бойко.
6. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Спільна справа»
Столичну ГО у липні 2017 року зареєстрували мешканка Черкащини Людмила Ярмола і киянин Владислав Яцюта.
7. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Успішна варта»
Двома засновниками ГО є мешканці Ірпеня Київської області Андрій Голубєв і Олександр Качур. Ці ж особи стоять у керма політичної партії «Успішна країна», яку пов’язують з екс-міністром доходів і зборів за часів президентства Януковича Олександром Клименком.
Керівниця громадської організації Наталія Наталіна потрапила до «чистилища» сайту «Миротворець».
8. Громадська організація «За народовладдя»
Організацію у серпні 2010 року заснували кияни Андрій Горовий, Олег Осадчук і Наталія Сокольвак. Пан Горовий був помічником нардепа VI скликання від Блоку Литвина Сергія Гриневецького і нардепа VIII скликання Володимира Литвина. З 2017 року працює на посаді керівника секретаріату депутатської групи «Воля народу» у Верховній Раді України.
9. Громадська організація «Інститут миру та розвитку»
У жовтні 2016 року організацію заснували житель Донецька Євген Демидко і киянин Олександр Касянюк. Пан Демидко у 2010 році був обраний депутатом Будьоннівської районної ради Донецька від Партії регіонів. На час тодішніх виборів він працював головним спеціалістом управління з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
10. Громадська організація «Інститут політичних стратегій»
ГО з’явилася у липні 2018 року, яку заснували житель Києва Олег Рубанчук і жителька Черкаської області Людмила Ярмола. Пані Ярмола також є співзасновницею «Всеукраїнського об’єднання «Спільна справа», яке також спостерігатиме за президентськими виборами.
11. Громадська організація «Київ починається з тебе!»
У листопаді 2018 року ГО створили кияни Анастасія Сахно і Анастасія Шутенко.
12. Громадська організація «Концепт груп»
Діє з липня 2011 року. Заснували кияни Андрій Горовий, Юлія Комарова, Віталій Максим’як. Горовий працює на посаді керівника секретаріату депутатської групи «Воля народу» у Верховній Раді України; Максим’як – з 2011 року є керівником управління кадрів Апарату Верховної Ради.
13. Громадська організація «Миколаївщина – надійний партнер»
З’явилася у травні 2017 року. Засновниками є нинішній нардеп від «Народного фронту» Тарас Кремінь і екс-голова Миколаївської ОДА і екс-нардеп Вадим Меріков.
14. Громадська організація «Патріотичний рух України»
Зареєстрували у липні 2014 року двоє киян Костянтин Бондаренко, Василь Мадзігон, львів’янин Володимир Попович і луганчанин Юрій Колтиков.
15. Громадська організація «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю»
ГО з серпня 2012 року прописалася у місті Тетіїв Київської області. У засновниках сидять мешканці Тетіїва Людмила Істоміна (на місцевих виборах-2015 балотувалася до Тетіївської райради від Селянської партії), Сергій Наконечний (у 2012 році йшов по 92-й мажоритарці до Верховної Ради від Партії пенсіонерів України), Олександр Кріт і Катерина Присмицька (у 2015 році була кандидатом у депутати Тетіївської міськради від Селянської партії). Голова організації Дмитро Баклаєнко зазначений присяжним суддею Тетіївського районного суду Київської області.
16. Громадська організація «Народний контроль Закарпаття»
Діє з серпня 2017 року. До числа засновників входять троє жителів Закарпаття Отто Майор, Іван Чонка і Федір Щубер.
ЦВК дозволила цій ГО спостерігати за президентськими виборами в межах Закарпатської області.
17. Харківська обласна організація «Агенція соціального проектування «Право вибору»
Зареєстрована у травні 2012 року. Голова ГО – Микола Кітченко.
ЦВК дозволила цій ГО спостерігати за президентськими виборами на території Харківської області.
18. Громадська організація «Всеукраїнський рух «Сила права»
Очолює ГО, яка створена у червні 2015 року, екс-нардеп ВО «Батьківщина» і колишній т. в. о. заступника глави Адміністрації президента (березень-серпень 2014) Андрій Сенченко. Його організація надає безкоштовну правову допомогу громадянам, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.
19. Громадська організація «Екологічна країна»
Організація з’явилася у липні 2018 року. Її заснували троє киян Ігор Мельников, Валентина Миколаєнко і В’ячеслав Сьомик. За даними сайту Голосіївської районної партійної організації ВО «Батьківщина», пан Сьомик входить до бюро цієї політичної сили.
20. Громадська організація «Електронна демократія»
Діє з січня 2015 року. Її головою та співзасновником є харків’янин Володимир Фльонц, розробник електронного майданчика для проведення державних закупівель ProZorro.
21. Громадська організація «Європейське самоврядування місцевих громад»
Зареєстрована у лютому 2016 року. Чотири співзасновники ГО (Сергій Ємчик, Ігор Підгорний, Юлія Зорік і Тетяна Бородіна) були помічниками народного депутата VI скликання від Партії регіонів Владислава Забарського.
Ще один співзасновник Тарас Дементьєв працював помічником на платній основі у нардепа VII скликання від Партії регіонів Сергія Ківалова.
22. Громадська організація «Інноваційний місцевий розвиток»
З’явилася 26 грудня 2018 року. Засновниками є Анастасія Арсенюк з Борисполя, Юлія Голда з Києва та Ілля Дробчак з Вінниці.
23. Громадська організація «Міжнародна комісія з прав людини»
Заснована у листопаді 2014 року. Засновниками виступили двоє поляків Анджей П’єтрас і Васік Рафал Марцин. Керівником записаний Юрій Кіперман, який був помічником у нардепа VI скликання від Партії регіонів Миколи Злочевського.
24. Громадська організація «Незалежна країна»
Головою організації, яка діє з грудня 2012 року, є киянин Ігор Мельников.
25. Громадська організація «Свідоме суспільство України»
Функціонує з вересня 2017 року. Засновниками виступили троє жінок з Києва Валентина Миколаєнко, Олена Шинкар і Людмила Миколаєнко.
26. Всеукраїнська громадська організація «Народний антикорупційний нагляд»
Організацію у грудні 2011 року заснували мешканці Львівщини Ярослав Забраварний і Богдан Чура.
27. Громадська організація «Інтегріті ЮА»
ГО зареєстрована у серпні 2018 року. Її головою є киянка Юлія Зальцберг, яка донедавна працювала керівником відділу методологічної роботи департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції.
Крім цього, співзасновником громадської організації зазначено Ігоря Соболевського, який також працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції.
28. Громадська організація «Міжнародний правозахисний центр»
Діє з лютого 2018 року. Засновниками виступили п’ять мешканців Харківської області Руслан Єрьоменко, Микола Захаров (також очолює ГО «Учасники АТО Харківщини»), Роман Остропілець, Дмитро Удачін, Анна Матвєєва, мешканець Сум Сергій Астахов і виходець з Луганщини Ігор Любар (на позачергових виборах до парламенту 2014 року висувався кандидатом у нардепи від Радикальної партії Ляшка).
29. Громадська організація «Молодіжна організація «Заради майбутнього України»
Створена у травні 2015 року киянами Максимом Онищенком і Андрієм Ткаченком. Підписант ГО Анатолій Шиян також фігурує керівником Полтавської обласної партійної організації політпартії «Національний корпус».
30. Громадська організація «Сагарис»
Створена у жовтні 2018 року одеситами Миколою Міцинським і Володимиром Никитенком.
31. Громадська організація «Творче об’єднання «Нівроку»
З’явилася у березні 2003 року в Тернополі. Її засновниками є троє мешканців Тернополя Микола Голубєв, Олександр Домбровський і Павло Штогрин. Як пишуть ЗМІ, основною метою діяльності цієї ГО є пропаганда та розвиток мистецтва в Україні.
32. Громадська організація «Україна – мати рідна моя»
У червні 2013 року організацію заснували вісім мешканців Білої Церкви, що на Київщині.
33. Громадська організація «Народно-демократична ліга молоді»
Зареєстрована у лютому 1998 року. З 2007 року і до сьогодні головою організації є Павло Вікнянський. Він у 2007 році балотувався у кандидатом у народні депутати від Блоку Людмили Супрун – Український регіональний актив.
34. Громадська організація «Аналітична група «Левіафан»
У квітні 2016 року ГО заснували два помічники нардепа від депгрупи «Воля народу», екс-«регіонала» Івана Фурсіна Микола Мельник і Сергій Назаренко.
35. Громадська організація «Асоціація політичних наук»
Діє з жовтня 2008 року. Засновниками виступили троє мешканців Кіровоградської області Катерина Галайда, Дмитро Сінченко і Сергій Чабаненко. Останній обирався депутатом до Фортечної райради Кіровоградщини від ВО «Свободи» (очолив партійний список).
36. Громадська організація «Вільний вибір України»
Інформація відсутня.
37. Громадська організація «Воля!»
Створена у березні 2013 року помічниками нардепа Юрія Дерев’янка, якому належить партія «Воля».
38. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Наші»
Заснована у серпні 2018 року помічниками нардепа, обраного від Опозиційного блоку, теперішнього кандидата у президенти Євгенія Мураєва.
39. Громадська організація «Громадська платформа захисту Конституції України та прав громадян»
З’явилася у січні 2018 року. Її засновниками є двоє мешканців Авдіївки Донецької області Володимир Дергильов і Ярослав Попов.
40. Громадська організація «Державницька ініціатива Яроша»
Засновниками ГО, яка діє з квітня 2016 року, вказані нардеп Дмитро Ярош та двоє його помічників Андрій Шараськін і Сергій Ільницький.
41. Громадська організація «Запорізька правозахисна група «Запоріжжя»
Заснували організацію у липні 2016 року нинішні регіональні представник і координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області Олена Дємєнєва та Сергій Бізденежний. Вони також успішно провели на президентські вибори у вигляді спостерігачів іншу ГО – «Запорізький кризовий медіа-центр».
42. Громадська організація «Інститут публічної влади»
Заснували у квітні 2015 року двоє мешканців Дніпра Іван Красіков і Олена Гарагуц.
43. Громадська організація «Контроль за виборами»
З квітня 2016 року ГО очолюють мешканці Деражнянського району Хмельницької області Іван та Денис Нечепоруки. Денис є ще головою партії «Контроль.Порядок.Справедливість.»
44. Громадська організація «Моніторингово-аналічична група «Цифра»
Заснована у серпні 2009 року трьома вихідцями з Львівської області Тарасом Фітьо, Назаром та Наталією Бойками.
45. Громадська організація «Муніципально-правові ініціативи»
У листопаді 2016 року організацію заснувало ціле сімейство на чолі з асистентом кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Федьковича Андрієм Худиком. Зокрема, серед засновників ГО його бабця Ганна Олійник, мама Ольга Олійник та рідний брат Дмитро Худик.
46. Громадська організація «Народний люстраційний центр»
Діє з серпня 2014 року. Зареєстрована донеччанином Іваном Галунгою (на президентських виборах-2010 був довіреною особою Юлії Тимошенко у виборчому окрузі №42), мешканцем Рівненської області Максимом Ушаковим і киянином Олександром Боришкевичем (працював помічником нардепів від БПП Артура Палатного і Олега Велікана).
47. Громадська організація «Неурядова медійно-адвокаційна група»
У жовтні 2009 року організацію заснували троє дніпрян Євгеній Діденко, Андрій Нікітін і Павло Пегушин.
48. Громадська організація «Партія миколаївців»
Заснував ГО у червні 2014 року колишній нардеп від Партії регіонів, а тепер обранець від депгрупи «Партія «Відродження» Артем Ільюк разом зі своїми колишніми помічниками.
49. Громадська організація «Розвиток демократичних ініціатив»
Зареєстрована у травні 2016 року. Її головою є Анастасія Зернова, яка під час місцевих виборів 2015 року балотувалася до Київської міської ради від БПП, але не пройшла.
Також співзасновником ГО є екс-головний спеціаліст відділу з питань гуманітарної та екологічної політики управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради Ірина Юрченко.
50. Громадська організація «СД Платформа»
Керівником ГО, яка з’явилася наприкінці серпня 2018 року, є Богдан Ференс, головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.
Також співзасновником є Ігор Ільтьо, головний консультант Державного управління справами.
51. Громадська організація «Серця Батьківщини»
У червні 2017 року ГО створили двоє киян Костянтин Рябцев і Володимир Галян.
52. Громадська організація «Сила українського духу»
Діє з серпня 2013 року. Заснували двоє жителів Києва Володимир Шпакович і Ростислав Дмитрусь.
53. Громадська організація «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка»
Організація діє з вересня 2007 року. Її головою є Володимир Бондаренко, радник столичного мера Віталія Кличка, а в минулому керівник апарату КМДА.
54. Громадська організація «Українська асоціація акціонерів»
Організація створена у листопаді 2014 року. Її головою записаний киянин Андрій Хілько, який позиціонує себе як приватний інвестор кількох комерційних банків.
55. Громадська організація «Українська націоналістична самооборона»
Діє з квітня 2007 року. Нею керує український військовий діяч (брав участь у В’єтнамській війні, Придністровському конфлікті та у Грузино-абхазькому конфлікті) Валерій Бобрович.
56. Громадська організація «Чесне українське село»
Інформація відсутня.
57. Міжнародна правозахисна громадська організація «Континент»
ГО діє з січня 2008 року. Її головою записаний Олександр Боярчук, мав стосунок до Партії регіонів, за її списками двічі висувався до Верховної Ради.
58. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об’єднання «Європейська молодь України»
Зареєстрована у липні 2007 року мешканкою Житомира Лесею Кравчук, тернополянином Денисом Свириденком і киянином Сергієм Ставрояні.
59. Громадська організація «Єдиний Союз Патріотів України»
Організація діє з лютого 2016 року. Її головою є Валентин Манько, доброволець ДУК. 15 січня 2018 року конкурсна комісія оголосила Манько переможцем відкритого конкурсу на посаду голови Держслужби у справах ветеранів.
60. Громадська організація «Об’єднання інвалідів Дніпропетровщини»
Двоє мешканців Дніпра Сергій Сітніков і Федір Апонасько (ветеран Другої світової війни) у грудні 2017 року заснували ГО.
61. Громадська організація «Обери майбутнє»
У жовтні 2016 року ГО зареєстрували одесити Лілія Пеха, Іван Ходикін і Сергій Черняєв.
62. Громадська організація «Спілка архітекторів України»
Діє з листопада 2017 року. Один із співзасновників, мешканець Запорізької області Олександр Сірий балотувався кандидатом у народні депутати.
63. Громадська організація «Федерація захисту права підприємців»
ГО створена у липні 2006 року. Керівник Валерія Алєксєєва, яка також очолює Дніпропетровську обласну організацію партії «Народний порядок».
64. Громадська організація «Центр виборчих систем»
Зареєстрована у червні 2018 року. Її керівником вказано Бориса Сіленкова, екс-голову Херсонської ОДА у 2005-2010 роках.
65. Громадська організація «Центр правової допомоги «Златоуст»
Діє з травня 2017 року. Нею опікуються екс-начальник відділу реклами Кам’янської міської ради Дніпропетровської області Дар’я Крюкова і головний спеціаліст відділу реклами Кам’янської міської ради Анна Соловйова.
66. Громадська організація «Час молодих»
Створена у квітні 2015 року. Засновниками є жителі Дніпра Сергій Кривогуз (очолює комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпропетровщини» ДОР) і Андрій Баско (колишній директор фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради).
67. Громадська організація «Електоральний контроль»
ГО створили у листопаді 2018 року мешканці Одещини Сергій Гудима, Олена Денісенко і Оксана Пінчук. ЦВК надала дозвіл цій організації на спостереження винятково на території Одеської області
68. Громадська організація «Прямий вибір»
Головою організації записаний колишній помічник нардепа від Радикальної партії Лінька Сергій Узунов. Організація діє з лютого 2018 року.
ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Одеської області.
69. Громадська організація «Центр громадських ініціатив «За Одесу!»
Створена у серпні 2018 року. Керівником вказано нинішнього депутата Одеської облради, обраного від Опозиційного блоку Віктора Баранського.
ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Одеської області.
70. Громадська організація «Координаційна рада студентських гуртожитків Дніпропетровської області»
Діє з квітня 2015 року. Очолює організацію житель Дніпра Станіслав Басов.
ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Дніпропетровської області.
71. Громадська організація «Народний контроль Чернігова»
Зареєстрована у вересні 2007 року. Її керівником є місцевий мешканець Олег Василик, який був помічником нардепа VI скликання від Партії регіонів Сергій Андроса.
ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території Чернігівської області.
72. Громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини»
З грудня 1999 року організацію очолює нинішній депутат Чернігівської міської ради від «Демократичного альянсу» Віктор Тарасов.
ЦВК надала дозвіл цій ГО на спостереження винятково на території міста Чернігова.
73. Всеукраїнська громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив»
Діє з березня 2010 року під керівництвом жителя Житомира Андрія Карташова.
74. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний спортивний рух»
Створена у жовтні 2006 році. До керівних органів цієї ГО входить нинішній депутат Київської міської ради від БПП Михайло Терентьєв.
75. Громадська організація «Асоціація політичних юристів»
Утворена в квітні 2017 року. Керівником ГО записаний помічник нардепа від партії «Наш край» Сергія Шахова Дмитро Погребняк. Також до співзасновників входить Ігор Слєсарєв, юридична фірма якого обслуговує обранця Сергія Шахова.
76. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Молодий Народний Рух»
Діє з грудня 1999 року. Очолює організацію екс-помічник нардепа від «Народного фронту» Олега Медуниці Андрій Рибалко.
77. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Солідарна молодь»Заснована у вересні 2017 року. Її очолює дніпрянка Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи, яка на місцевих виборах-2015 балотуваласякандидатом у депутати від БПП до Соборної районної ради у місті Дніпро.
78. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний рух України»
Інформація відсутня.
79. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний рух Батьківщини»
Обидві ГО створено 19 квітня 2016 року двома киянами Ігорем Мильниковим, Ксенією Мельниковою і жителем Миколаєва Іллею Шуміловим.
80. Громадська організація «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО»
Організація створена у липні 2015 року. Співзасновником та підписантом виступає Ольга Касьян, помічниця позафракційного нардепа Олега Петренка, який воював у полку «Азов».
81. Громадська організація «Громадська платформа захисту Конституції України та прав громадян»
У січні 2018 року ГО заснували двоє жителів Авдіївки Донецької області Володимир Дергильов і Ярослав Попов.
82. Громадська організація «Громадське об’єднання Луганщини»
Заснована у січні 2019 року мешканцем Житомирщини Андрієм Бліновим і мешканцем Донеччини Денисом Казанським.
83. Громадська організація «ЕКО (Екологія, культура, освіта) Березень»
З’явилася у липні 2013 року. У засновниках двоє жителів Миколаївщини Олексій Сидорчук і Олена Нікітіна.
84. Громадська організація «Єдиний простір Україна»
Діє з грудня 2018 року. Її засновниками виступають киянин Ігор Турчин і мешканець Запорізької області Анатолій Шамрай.
85. Громадська організація «Захист – Є»
Створена у грудні 2018 року жителями Івано-Франківська Василем Короликом і Житомирської області Русланом Мельником.
86. Громадська організація «Захист і реконструкція країни»
Діє з липня 2016 року. Адреса ГО повністю збігається з адресою помешкання киянина Сергія Коротких, який є співзасновником цієї організації. До листопада 2017 року Коротких працював начальником відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення у Києві.
87. Громадська організація «Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»
Організація створена у травні 1994 року. Її очолює народний депутат I скликання і доцент кафедри органічної хімії Харківського державного університету Андрій Сухоруков.
88. Громадська організація «Молодь до влади в місті Києві»
Заснована у листопаді 2009 року. Нинішнім керівником є оплачуваний помічник нардепа від БПП Дмитра Голубова Валентин Скрипець.
89. Громадська організація «Наша земля 2.0»
Співзасновниками ГО, яка створена у травні 2015 року, є мешканці Чернігова Володимир та Ольга Василевичі.
90. Громадська організація «Просвітно-дослідний інститут «Європейська Слобода»
Організація діє з травня 2017 року. Її керівником вказаний мешканець Сєвєродонецька Луганської області Олексій Свєтіков. За даними сайту «Посіпаки», цей чоловік був помічником нардепа IV від партії «Трудова Україна» Юлія Іоффе. Нині Іоффе є позафракційним парламентарем.
91. Громадська організація «Сильне місто»
Заснована у червні 2015 року. Керівником та співзасновником записаний екс-депутат Хмельницької міськради від «Народної партії» і нинішній член виконкому за квотою БПП Сергій Мандзій.
92. Громадська організація «Сильний Хмельницький»
Заснована у червні 2015 року. Керівником ГО є чинний член Хмельницької виборчої комісії від Радикальної партії Олександр Нартовський. У 2012 році він був членом окружної виборчої комісії №188 за квотою фракції Народної партії у Верховній Раді України.
93. Громадська організація «Соціальна справедливість «Совість»
Діє з квітня 2012 року. Співзасновницею є депутат кількох скликань Київської міськради і співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького (2006-2011) Алла Шлапак.
94. Громадська організація «Спілка ветеранів Антитерористичної операції»
Зареєстрована у грудні 2015 року. Керівником виступає головний лікар Радехівської центральної районної лікарні і учасник бойових дій на Донбасі Василь Грушецький.
95. Громадська організація «Український урядовий центр»
Заснована у червні 2014 року. Головою організації є киянин Сергій Русінов. До листопада 2016 року він очолював партію «Блок за зміни».
96. Громадська організація «Учасників бойових дій в Донецькій області»
Діє з квітня 2015 року. Її заснували троє мешканців Донеччини Андрій Бритченко, Сергій Чирін і Антон Воронов.
97. Громадська організація «Фак корупція»
Заснована у серпні 2015 року. Нинішнім керівником є оплачуваний помічник нардепа від БПП Дмитра Голубова Валентин Скрипець.
98. Острозька міська громадська організація «Єврейсько-Український Релігійно –культурний центр «Яхад»
Діє з березня 2005 року. Засновником є місцевий мешканець і знаний краєзнавець Микола Манько.
99. Громадська організація «Блок борців за революцію»
Заснована у листопаді 2017 року трьома киянами Аллою Мартиновою, Костянтином і Олександром Бойками.
100. Громадська організація «Ініціативний Рух «Громадський Патруль»
Діє з квітня 2016 року. Її створили чотири мешканці Дружівки Донецької області Євген Єврейський, Денис Миронов, Сергій Пронкін, Віктор Сотніков і львів’янин Павло Островський.
101. Громадська організація «Інститут дослідження російської агресії»
Заснована у вересні 2016 року російським юристом і правозахисником Юрієм Шуліпою, який отримав українське громадянство.
102. Громадська організація «Команда Зе»
Зареєстрована 28 січня 2019 року мешканцем Запоріжжя Михайлом Крячком і вихідцем Запорізької області Михайлом Федоровим. У ЗМІ пана Крячка відрекомендовували як доктора політичних наук та політтехнолога.
Широкому загалу бренд «Команда Зе» відоміший як президентський проект шоумена і художнього керівника проекту «95 квартал» Володимира Зеленського.
103. Громадська організація «Молодіжний центр парламентаризму»
Створена у липні 2014 року. До квітня 2017 року організація називалася «Інтелектуальна молодь України». Засновниками є киянин Роман Кисленко і мешканець Івано-Франківська Дмитро Штогрин.
104. Громадська організація «Об’єднання «Самопоміч»
Діє з грудня 2005 року. У співзасновниках є міський голова Львова і лідер політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий.
105. Громадська організація «Рада з екологічної безпеки»
Заснована у липні 2013 року. Керівником та співзасновником ГО є колишній голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.
1 червня 2016 року уряд Гройсмана звільнив пана Орєхова із займаної посади на підставі закону про очищення влади. Однак екс-високопосадовець оскаржив це рішення і виграв суд. Згідно з рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 16 січня 2019 року, відповідачі не надали доказів, що Орєхов своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснював заходи, спрямовані на узурпацію влади президентом Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.
Отже, суд скасував рішення Кабміну про звільнення Сергія Орєхова на підставі закону про очищення влади і зобов’язав його поновити на займаній посаді.
106. Громадська організація «Сильні громади»
Зареєстрована 23 січня 2019 року. Керівником є Валентин Краснопьоров, який протягом У 2012-2013 років здійснював координацію регіональної платформи руху «Чесно» на Донеччині. Наразі здійснює координацію регіональних ініціатив Центр UA у Донецькій області.
107. Громадська організація «Слуги народу»
Заснована у грудні 2018 року мешканцями Вінницької області Сергієм Кострійчуком і Олександром Російчуком.
108. Громадська організація «Центр суспільних досліджень «Поліс»
Зареєстрована 25 січня 2019 року тернополянами Ігорем Проциком і Олександром Шереметом.
Віталій Тараненко, для «Главкома».