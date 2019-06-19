Ще 11 політв’язнів Кремля отримають держстипендії



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Стипендія у розмірі трьох прожиткових мінімумів виплачуватиметься протягом усього строку незаконного утримання, а також рік після звільнення

Ще 11 українцям, які через свою громадсько-політичну діяльність, відстоювання інтересів і суверенітету України в окупації незаконно утримувались чи продовжують утримуватись за гратами у Російській Федерації, окупованій частині Донбасу та Криму, виплатять стипендію імені Левка Лук’яненка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 19 червня.

Стипендія у розмірі трьох прожиткових мінімумів виплачуватиметься протягом усього строку незаконного утримання, а також рік після звільнення.

«Рішенням про підтримку ініціативи МТОТ щодо виплати стипендій бранцям Кремля уряд вкотре демонструє, що Україна – правова держава і піклується про своїх громадян, де б вони не знаходились», - заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

Повідомляється, що розроблений МТОТ і затверджений урядом проект Указу президента про призначення стипендій буде передано президенту України. Після остаточного рішення МТОТ забезпечить необхідні виплати.

Нагадаємо, що це вже друге рішення щодо призначення стипендій імені Левка Лук’яненка. Вперше Указ президента щодо призначення таких стипендій для шести осіб був підписаний 17 травня. МТОТ вже розпочато здійснення виплат на виконання цього Указу президента.